Штаб ООС опроверг фейк террористов о срыве перемирия

Виктория Довгань Расследования 08:13, 16.08.2020 Обновлено: 08:14, 16.08.2020

По состоянию на утро 16 августа ситуация в зоне Операции Объединенных сил полностью контролируется защитниками Украины. При этом они строго придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Это опровергает распространенную террористами информацию о том, что украинские армейцы якобы сорвали достигнутые ранее договоренности.

Как отмечается на странице штаба ООС в Facebook, 15 августа на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

С начала текущих суток, 16 августа, на всех участках фронта также наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

"Наши защитники не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки. Слава Украине!" – говорится в сообщении.

Между тем офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) на своем Telegram-канале отметил, что боевики на Донбассе 15 августа понесли потери в количестве одного человека, впрочем оно было небоевым.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • российские террористы "ЛНР" 15 августа обвинили Вооруженные силы Украины в снайперском обстреле в районе населенного пункта Логвиново, в результате которого якобы погиб один наемник оккупантов.

  • Так называемое представительство "ЛНР" в СЦКК заявило, что ожидает от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ "надлежащей реакции".

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