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30 апреля • обновлено в 23:03
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Штаб ООС обвинил Офис генпрокурора в распространении фейка по складам с боеприпасами

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Вооружение и военная техника, которую в Офисе генпрокурора назвали незаконной, взяты на учет еще два месяца назад и находятся под охраной военнослужащих.

Такое заявление обнародовал штаб ООС в Facebook, призвав пресс-службы правоохранительных органов не распространять слухи и не искажать факты.

Штаб ООС обвинил Офис генпрокурора в распространении фейка по складам с боеприпасами

gp.gov.ua

"Два месяца назад совместной комиссией в составе представителей Сил специальных операций ВСУ, военной контрразведки Службы безопасности Украины и других правоохранительных органов учтено вооружение и техника, находившиеся на объекте, который принят под охрану", – сказано в сообщении.

В штабе уточнили, что на объект по решению суда были допущены сотрудники прокуратуры и полиции, но в рамках другого уголовного производства.

"Мероприятия по установлению принадлежности вооружения и техники Вооруженным силам Украины продолжаются. Данный объект находится под охраной военных. Призываем представителей пресс-служб правоохранительных органов и журналистов проверять информацию перед обнародованием, не допускать распространения слухов и искажений фактов", – подчеркнули в штабе ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Донецкой и Днепропетровской областях на территории бывших городского клуба и детского лагеря нашли огромные склады военной техники, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. В Офисе генпрокурора отметили, что происхождение оружия и причастные лица будут устанавливаться следствием.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Офис генерального прокурора Украины Вооруженные силы Украины ООС
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