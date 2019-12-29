Пенсионер-шпион, убийца бойца и фермер, который сдал десантников: кого обменяет Украина

В воскресенье, 29 декабря, состоится обмен пленными, о котором договорились в рамках "нормандского формата". По предварительным данным Украина отдаст 85 человек, "ДНР" - 55. Списки тех, кого передадут нам, неизвестны.

А вот из Украины на ту сторону поедут подозреваемые в терроризме, диверсиях, убийствах и государственной измене. Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Убийцу подростков отпускают

В списки на обмен попали трое обвиняемых в деле о теракте возле Дворца спорта в Харькове в 2015 году. Это экс-беркутовец Владимир Дворников и два его подельника Виктор Тетюцкий и Сергей Башлыков. Во время последнего судебного заседания прокуратура попросила приговорить их к пожизненному заключению и отпустить из-под стражи под личное обязательство.

Погибшие во время взрыва в Харькове

По словам прокурора Владимира Лымаря, это связано с необходимостью соблюдения договоренностей нашего президента об обмене.

Обвиняемых в организации взрыва и гибели людей отпускают

Напомним, в Харькове 22 февраля 2015 года проходил марш в честь погибших в АТО. Взрыв прозвучал, когда колонна строилась. В результате погибли четыре человека: лидер Харьковского Евромайдана Игорь Толмачев, зам начальника РОВД Первомайска Вадим Рыбальченко, 15-летний подросток Даня Дидык, 18-летний студент Николай Мельничук.

Даня Дидык, не смотря на юный возраст, часто выходил на акции Евромайдана

Погибший студент Николай Мельничук

В субботу, 28 декабря, апелляционный суд еще рассматривал жалобу экс-беркутовцев Олега Янишевского, Павла Аброськина Сергея Зинченко на продление меры пресечения. Так же в зале присутствовали Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которые находятся под домашним арестом, и тоже просили их отпустить. Их обмен еще находился под вопросом, хотя по сообщению адвоката пострадавших, Генпрокуратура уже потребовала их освобождения, потому что они включены в списки на обмен. Эту информацию подтвердил и прокурор Сергей Куций.

Добивал раненого солдата палкой

Также на обмен отправится и фермер Николай Бутрименко, из-за которого погибло 10 украинских военных, еще пять попали в плен. Его уже освободили из-под стражи.

Бутрименко житель поселка Шахтерск, в прошлом был депутатом от "Партии регионов" в районной раде. 23 июля 2014 года в районе Шахтерска был сбит Су-25 ВСУ. Пилот успел катапультироваться. 19 наших десантников отправились на поиски пилота.

Фермер Бутрименко привел боевиков, которые расстреляли десять украинских военнослужащих

29 июля ребята зашли на территорию хозяйства фермера в селе Латышиво. Он встретил их приветливо, сообщил, что никаких террористов вокруг нет. Также предложил поужинать и переночевать в его ангаре. А затем сказал, что ему нужно съездить в Снежное, там в больнице у него жена. А вернулся он через 20 минут вместе с сепаратистами на БТР и БМП.

Они окружили ангар и расстреляли десять военных. Пятерых взяли в плен, Бутрименко сам палкой избивал раненого лежачего бойца. Спаслись только четверо.

Погибшие спецназовцы Цензор нет

Бутрименко умудрился после этого оформить на подконтрольной территории Украины себе пенсию и ездить за ней. Только в июне 2016 года, когда Бутрименко уже опасался выезжать на мирную территорию, бойцам ССО удалось, рискуя жизнью, задержать его буквально под носом у боевиков – на нейтральной территории между пунктами пропуска террористов и ВСУ в Марьинке.

Теперь Бутрименко может вернуться домой Скрин видео

Из-за них погибли 13 человек

Также на обмен пойдут виновные в захвате Мариупольского ГУВД Евгений Дружинин, Александр Стрельникович, Виктор Скрипник и Вячеслав Бирюков. Их обвиняют в умышленном убийстве, создании террористической группировки и хранении оружия.

9 мая 2014 года группа сепаратистов, в состав которой входила и эта четверка, захватили здание ГУВД Мариуполя. Группой захватчиков руководил милиционер по кличке "Мангуст". Освобождали здание подразделения милиции, ВСУ и добровольцы. Погибло 13 человек. Части боевиков удалось скрыться, задержали только четверых.

Организовывала провокации

Как сообщил адвокат Валентин Рыбин, суд также освободил и Дарью Мастикашеву, украинскую спортсменку, бывшую чемпионку по тхэквандо из Каменского. Ее обвиняют в государственной измене.

Дарья Мастикашева

Она является гражданской женой Сергея Соколова, который сам себя называет сотрудником службы информационной безопасности российского олигарха Бориса Березовского. Также он был экспертом российского федерального информационного центра "Аналитика и безопасность". Именно он клепал разные фейки об Украине и выступал с ними на ведущих российских телеканалах.

Мастикашеву обвиняют в том, что она вместе с Александром Каратаем агитировала украинцев, бывших бойцов АТО, для совершения терактов в России. Они должны были поехать в Москву якобы на заработки, а на самом деле им нужно было снимать вокзалы, аэропорты. А также звонить по телефону и произносить написанные на бумаге диалоги.

Заподозрившие неладное ветераны вернулись в Украину и написали заявления в СБУ. Теперь Мастикашеву и Каратая освободили, их отправят в РФ.

Пенсионер интересовался ядерными отходами и броней

Из СИЗО уже вывезли 85-летнего харьковчанина Мехти Логунова, которого подозревают в государственной измене. Не смотря на преклонный возраст, по мнению следствия, кандидат технических наук создал подпольную организацию, в которую входило 18 человек.

Мехти Логунов. 85-летнего пенсионера уже освободили

Пожилой ученый интересовался Харьковским физико-техническим институтом, где проводятся ядерные опыты. Его интересовали данные о радиоактивных отходах и где они хранятся. Для чего они ему, можно только догадываться. Также Логунов пытался получить технологию по изготовлению усиленной брони у молодого ученого. По данным следствия, он хотел продать эту информацию России.

Логунов свою вину отрицал, жаловался на плохие условия в СИЗО, называл себя политическим узником. Его осудили на 12 лет за государственную измену. Теперь его обменяют.

Обменяют киллера

Также в обмене будет участвовать и Максим Мисяка, которого обвиняют в убийстве трех человек. 1 августа 2013 года он убил харьковского предпринимателя Ярослва Бисагу, а 9 марта 2014 года расстрелял в кафе предпринимателя Евгения Слоневского и его знакомого Олега Литвинова. Также его подозревают в подготовке убийства депутата Игоря Котвицкого.

Суд Харькова уже отпустил Мисяку из-под стражи.

Взрывали волонтерские центры и железнодорожные пути

Также суд Одессы в пятницу, 27 декабря, освободил из-под стражи 11 подозреваемых в совершении террористических актов. К обмену готовят подозреваемых в совершении серии взрывов в Одессе Александра Шевцова, Игоря Удовенко, Евгения Подмазко и Екатерину Фотеву.

Группу подозревают в серии взрывов в Одессе

Их обвиняют в том, что с 25 апреля 2014 года по март 2015 года они организовали два десятка взрывов в Одессе. Десять раз взрывали здания, в которых находятся офисы патриотических организаций – волонтерский центр, магазин "Патриот", офис "Автомайдана" и др. Кстати, именно женщина принесл сумку со взрывчаткой под офис волонтеров.

Шесть раз пытались подорвать железнодорожные пути, поезда и электрические подстанции. Так несколько взрывов произошло на станции "Одесса-Пересыпь", где разлилось несколько тонн газойля. Четыре раза взрывали офисы "Приватбанка", четыре – военкоматы и блокпосты. Всего было ранено 9 человек, погиб один. Тело погибшего нашли на улице Сегедской, человек был обезглавлен. По данным полиции это был местный дворник, который, возможно, нашел взрывное устройство и по неосторожности привел ее в действие.

Взрыв в Одессе Думская

Организатора взрыва под стенами областного управления СБУ Владимира Грубника также освободили. Его называют лидером пророссийской группы, которая совершила не один теракт в Одессе. Его подельники уже вышли на свободу по Закону Савченко. Грубник являлся сотрудником кафедры хирургии Одесского национального медуниверситета, поэтому носил кличку "хирург". 27 сентября 2015 года они заложили взрывчатку у входа в СБУ в Одессе, в результате взрыва была разрушена часть стены, вылетели стекла.

Взрыв областного СБУ Думская

Думская

При задержании Грубник оказал сопротивление, и даже пытался прокусить сонную артерию на шее сотрудника "Альфы", а затем планировал сбежать из психиатрической больницы , где проходил обследование.

Владимир Грубник на суде Лига

Подрывники и участники событий 2 мая в Одессе

Обменяют и Константина Калашникова, получившего 13 лет за диверсию на железной дороге возле Ильичевска. Как сообщали в полиции, взрыв железной дроги произошел на перегоне, когда туда приближался поезд. Машинист остановил состав, вышел и увидел воронку и поврежденную рельсу.

Калашникова считают членом группы, которая совершила четыре взрыва в Одесской и Николаевской областях. Также они планировали взрыв моста в Николаеве.

С Калашниковым в группу входили также Руслан и Владислав Долгошеи, Николай Казанский, Олег Мазур, Николай Селятенко. В последнее время они находились уже под домашним арестом. Руководил группой Руслан Долгошея, бывший следователь милиции и активный участник событий 2 мая в Одессе.

Также на обмен идет и фигурант дела 2 мая Сергей Долженков (Капитан какао), который вышел под залог из СИЗО. Его обвиняют в организации беспорядков 2 мая 2014 года в Одессе. Тогда Долженков организовывал группу антимайдановцев, состоявшей из членов "Одесской дружины", которой он и руководил. Эта группа имела при себе огнестрельное оружие, участвовала в беспорядках.

Долженкова обвиняют в посягательстве на территориальную целостность. Он выступал с сепаратистскими призывами в Николаеве на митинге весной 2014 года.

В списках на обмен и Денис Шатунов, получивший 10 лет за организацию заказного убийства, которое удалось предотвратить. Шатунов – член антимайдановской группы Куликового поля в Одессе.

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