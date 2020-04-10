Сотрудники Государственного бюро расследований в пятницу, 10 апреля, сообщили о подозрении в служебной халатности заместителю министра иностранных дел Украины Егору Божку.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. В 2017-2019 гг. Божок возглавлял Службу внешней разведки Украины и, как выяснилось, претензии ГБР касаются как раз этого периода. А именно – назначения Сергея Семочко на должность первого замглавы СВР.

Как рассказал источник OBOZREVATEL, был подписан Указ о назначении, однако в штатное расписание СВР не было внесено изменений. Тем не менее, назначение Семочко произошло.

Егор Божок и Сергей Семочко

Напомним, Сергей Семочко оказался в центре скандала в октябре 2018 года. Журналисты Bihus.Info опубликовали расследование, в котором чиновника обвинили в коррупции и злоупотреблениях.

Также журналисты утверждали, что у новоназначенного в руководство Службы внешней разведки Сергея Семочко 8 родственников с обоснованными подозрениями на наличие гражданства Российской Федерации. Позднее контрразведка подтвердила, что жена и дочь Семочко имеют российское гражданство.

НАБУ открыло дело против ТОП-разведчика по статье "незаконное обогащение", а СБУ – уголовное производство по статье "государственная измена".

Сам же Семочко заявил, что не имеет отношения к домам под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его жена является исключительно гражданкой Украины. Однако журналисты поймали разведчика на манипуляциях.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники ГБР 10 апреля пришли с обыском к бывшему народному депутату Татьяне Черновол по делу об умышленном убийстве мужчины в результате поджога в 2014 году офиса Партии регионов.

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