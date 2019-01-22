Шпионский скандал между Россией и США: вскрылись неожиданные подробности

При задержании обвиняемого ФСБ в шпионаже Пола Уилана, у него обнаружили информацию, которая представляет государственную тайну.

Об этом сообщил адвокат Уилана Владимир Жеребенков "Интерфаксу". При этом он не уточнил, в каких целях его подопечный намеривался использовать данные сведения.

"Я могу только подтвердить, что при задержании у Уилана были обнаружены сведения, содержащие гостайну. Но каким образом они к нему попали, что он с ними должен был делать, и знал ли Уилан, что у него секретные сведения — неизвестно. Пока все основано на предположениях", — сказал Жеребенков в Мосгорсуде.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 декабря в Москве сотрудники ФСБ задержали гражданина США Пола Уилана из-за подозрений в шпионаже. При этом Россия отказывалась объяснять, на каком основании были выдвинуты обвинения.

Также выяснилось, что Уилан является гражданином Канады. МИД страны сделало соответствующее заявление.

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