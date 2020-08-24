Американский "зеленый берет" работал на ГРУ и преподавал в Украине: подробности шпионского скандала

Арест подозреваемого в работе на российские спецслужбы мог бы стать просто очередным случаем в череде последних шпионских скандалов, если бы не несколько "но". Оказалось, что американский военный Питер Деббинс, имея высокие допуски к секретной информации, на протяжении многих лет передавал ее в Главное разведывательное управление Генерального штаба ВС РФ (ГРУ).

В последнее время Деббинс был экспертом Института мировой политики в Вашингтоне и преподавал в Украине.

Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Мама из СССР и русская жена

Скандал разгорелся 21 августа. Министерство юстиции США сообщило, что отставной военнослужащий подразделения специального назначения армии США ("зеленые береты") был арестован по подозрению в передаче данных сотрудникам российской военной разведки.

По данным следствия, 45-летний Питер Рафаэль Дзибински Деббинс (Peter Rafael Dzibinski Debbins) с декабря 1996 по январь 2011 года находился в сговоре с оперативными сотрудниками ГРУ.

По предварительной информации Деббинса завербовали еще в 20 лет. Его мать родилась в СССР, потому он стал ездить в Россию, стремясь получше узнать страну. Во время одной из таких поездок молодой американец познакомился и со своей будущей женой. В то время ее отец был офицером российской армии, а семья жила в Челябинске возле авиабазы.

Питер Деббинс во время первой поездки в Россию. Фото iwp.edu

В обвинительном заключении утверждается, что шпионаж Деббинса начался в конце 1996 года, когда он назвал одному из своих российских кураторов... имена четырех католических монахинь, которых он посетил, находясь в России.

В 1997 году Деббинс подписал заявление, свидетельствующее о его желании служить РФ и ему присвоили кодовое имя "Икар Лесников". Он же называл себя "верным сыном России".

А в 1998 году началась его служба в армии США. Сначала Деббинс служил в войсках химической защиты, а затем по настоянию российских кураторов перешел в силы специального назначения. Именно там, по словам агентов ГРУ, он мог принести больше пользы России.

Питер Рафаэль Дзибински Деббинс служил в подразделениях войск химической защиты, а потом в спецназе. Фото dailymail.co.uk

Деббинс отлично владел русским языком, потому его не отправляли в Ирак или Афганистан, а в Грузию и Азербайджан. Также он участвовал в некоторых миссиях, информация о которых засекречена.

Сам же Деббинс имел секретные, а затем и совершенно секретные допуски и на протяжении многих лет передавал в ГРУ различную информацию. По информации американского следствия, это были в том числе и данные о членах подразделения специального назначения – для того, чтобы сотрудники российской разведки могли их вербовать.

Согласно обвинительному заключению, Питер Деббинс во время многочисленных контактов жаловался своим российским кураторам, что Соединенные Штаты слишком доминируют в мире, и принимал от русских деньги и различные подарки – в том числе алкоголь и российскую военную форму.

Ценность Деббинса как агента несколько снизилась после того, как в 2004-2005 гг. он потерял допуски и командование своим подразделением из-за неустановленного нарушения безопасности, а затем уволился со службы. Однако контакты с российскими разведчиками продолжались еще несколько лет.

По информации The Guardian, с 2005 по 2010 год Питер Деббинс работал в Миннесоте в украинской сталелитейной и транспортной компании. А в 2010 году допуск Деббинса к системе безопасности был восстановлен военным судьей, хотя это сопровождалось предупреждением о том, что семья и деловые связи с Россией могут сделать его целью иностранной разведки. Впрочем, этот "звоночек" не "притормозил" бывшего военного и он продолжил контакты с ГРУшниками.

По информации Министерства юстиции США, в 2010 году Питер Деббинс последний раз съездил в Россию, где он сообщил кураторам о своем желании вести бизнес в этой стране, однако ему настойчиво рекомендовали найти работу в аппарате американского правительства.

"Спец" по России засветился и в Украине

Деббинс начал работать на нескольких подрядчиков в области обороны и разведки в Вашингтоне. В этот период он "повысил свою квалификацию" в Институте мировой политики, который является частью американской научной школы национальной безопасности, разведки и международных дел. Впоследствии же стал читать там лекции. Круг нужных контактов неуклонно расширялся.

На сайте института, который является известным аналитическим центром, Деббинс представлен как инструктор по киберразведке и по гибридной войне Европейского командования США и НАТО.

Однако, как выяснил OBOZREVATEL, Питер Деббинс также преподавал и в украинско-американском университете Konkordia ("Конкордия") в Киеве. Курс "Основы кибербезопасности предприятия" проходил с апреля по июль 2020 года, а вел его как раз Деббинс.

Подтверждающая информация есть на сайте университета.

Эксперт по кибербезопасности Питер Деббинс вел курс в украинско-американском университете

Бывший военнослужащий США Питер Деббинс обучал кибербезопасности в украинско-американском университете. Facebook Konkordia

Как раскрыли шпиона

В релизе о работе на российскую разведку бывшего военнослужащего армии США американские власти не сообщили, почему именно сейчас Деббинсу предъявлено обвинение и каким образом раскрыли шпиона. Однако поблагодарили сотрудников правоохранительных органов Великобритании и британскую разведывательную службу MI-5, сделав акцент на то, что эта страна сыграла довольно весомую роль в этом деле.

По мнению американских экспертов по безопасности, вероятно, что Министерство юстиции США и ФБР опирались на информацию, переданную им неким агентом или перебежчиком, у которого был доступ пусть к устаревшей, но все же секретной информации и который согласился дать показания.

Несмотря на то, что последний доказанный контакт Деббинса с российской военной разведкой состоялся еще девять лет назад, в США эта история вызвала эффект разорвавшейся бомбы.

В США разразился шпионский скандал: военный много лет передавал информацию ГРУ

Американцы в ярости от того, что военный, имея русскую жену (она получила гражданство США только спустя 13 лет брака) и тестя – офицера армии РФ, имел секретные допуски, постоянно ездил в Россию и на протяжении многих лет беспрепятственно передавал информацию ГРУ.

Питер Деббинс предстанет перед судом в понедельник, 24 августа. Именно во время судебного процесса могут быть озвучены и другие факты о деятельности шпиона. Отметим, в случае доказательства вины Дебинса ему грозит максимальное наказание – пожизненное заключение.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram