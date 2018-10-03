Листая вчера ленту, наткнулся на ужасающе-шокирующий материал.

Оказывается, в период с 2006 по 2013 годы между Бояркой и Фастовым Киевской области орудовал серийный маньяк. Казалось бы, ну орудовал и орудовал. Но за этот период он изнасиловал и убил, присядьте в этом месте, или найдите точку опоры:

206 человек!!!

Вдумайтесь только, ДВЕСТИ ШЕСТЬ человек.

Для того, чтобы его отыскать наш уголовный розыскной даже запрашивал у американцев фото с их военных спутников, оказалось что каждый такой снимок размером 5Х5 километров стоит $1250. Ну это так, на будущее, если вдруг понадобится. Но лучше бы, чтобы нет.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ:

Поимка маньяка осложнялась тем, что у него был какой-то странный стиль, не всегда похожий на него же самого. В результате выяснилось, что в тот период на той же территории от Боярки до Фастова орудовал не один и ТРИ маньяка. Одного из них поймали в Карпатах, потому как родные поняли, что дело пахнет гарью и отправили своего родственничка от греха подальше на Западную Украину. Но там паренёк, ясное дело, не унялся, да и лесов там больше, есть где душе разгуляться. Второго задержал обычный житель. Увидел, как в той сказке про муху-цокотуху, что злой и страшный паучок куда-то муху поволок и вступился за девушку. Слава Богу оказался боксёром. А вот третьего ещё долго пытались задержать. Оказался креативным. То душил, то резал, то убивал током. Короче не стиль, а цыганский китч какой-то - намешал всё, что мог.

Среди выживших жертв была одна, которая после изнасилования ещё долгое время пыталась найти злодея, потому как испытала сильнейшее, незнакомое ей доселе чувство, сексуального удовольствия.

Одна из жертв сказала, что он похож на Элвиса Пресли. После этого в группе следователей, занимавшихся расследованием, начали называть его Элвисом. Настоящего имени тогда никто не знал.

Местные менты оказались последними мудаками. В некоторых случаях, находя тела или останки жертв, просто перепрятывали их, чтобы не получать нагоняй от руководства за нераскрытые убийство. (Ну не б*яди???)

В это время все вы беззаботно брали ипотечные кредиты, покупали билеты на первый украинский концерт Ленни Кравица, паковали чемоданы, готовились к поездке в Анталию и понятия не имели, что где-то совсем неподалёку, как выяснилось позже, гражданин Украины, столяр, добропорядочный семьянин Юрий Кузьменко творит свои страшные дела.

После задержания во все выезды на места преступлений, для проведения реконструкции событий, Кузьменко отправлялся в каске и бронежилете, потому как опасались, что местные его убьют.

Однажды после проведения следственного эксперимента по дороге в Киев, дорогу следственной группе перекрыла группа местных с оружием и потребовала выдать маньяка. Хотели судить его по законам военного времени. С трудом удалось уговорить парней отступить.

Почти все следственные эксперименты проводились на манекенах, но для некоторых был необходим живой человек. Однажды для этих целей взяли студентку Института МВД. В какой-то момент в процессе своего рассказа Кузьменко дошёл до момента, где приказал жертве раздеться, его попросили дословно сказать, что он говорил, когда он начал студентка, хоть и знала, что это эксперимент, неожиданно начала выполнять все его требования и снимать с себя одежду. С трудом остановили.

206 жертв от рук одного человека рядом с Киевом.

В 2017 потери ВСУ в зоне АТО составили 196 человек.

P.S. Не хочу сеять панику, но по словам следователя, руководившего следственной группой, в процессе отработки лесных зон в вышеназванных районах, парни находили очень странные артефакты, наталкивающие на подозрения, что Кузьменко не последний серийный убийца между Бояркой и Фастовым...