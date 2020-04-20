Шокин два раза переживал клиническую смерть после отравления
Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил, что после отравления ртутью перенес две клинические смерти.
Своим спасением он обязан греческим врачам. Об этом экс-генпрокурор рассказал в интервью "Гордону".
"Находясь в Греции, во время выхода из машины я просто упал и потерял сознание. Когда я очнулся уже в реанимации, мне рассказали… Там были друзья-греки, которые помогли и спасли. И спасибо большое греческим врачам, которые вовремя появились. Ну, все было очень вовремя. Мне сказали потом, что, если бы это было в Киеве, я бы умер сто процентов. Потому что дважды применяли дефибриллятор. Дважды. В первый раз потерял сознание – и стало сердце", – вспоминает Шокин.
При этом он подчеркнул, что второй раз его сердце останавливалось в карете скорой помощи, буквально за километр или полтора до госпиталя.
"Фактически, две клинические смерти. Но я не видел никакого тоннеля... А потом – восемь суток в реанимации. Это такие дни были и ночи, которые я никогда не забуду. Язык греческий – ничего не понимаешь. И что с тобой делают, тоже не понимаешь. Ну, это было, мягко говоря, не очень хорошо", – признался бывший генпрокурор.
Он подчеркнул, что сначала никто не знал, чем его отравили. По возвращению в Украину ему становилось все хуже. Вскоре он решил вновь поехать в Европу. В клинике "Рудольфинерхаус" ему сделали обширный анализ, выявив в организме 9,7 мг/кг ртути.
"То есть в пять раз больше ртути… Как сказали, вообще эта доза смертельная. Где она взялась у меня в организме я не знаю", – подытожил Шокин.
Как сообщал OBOZREVATEL, Офис генпрокурора закрыл уголовное дело о покушении на бывшего генпрокурора Виктора Шокина.