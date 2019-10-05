"Сходил на концерт Кобзона": в сети показали новый груз-200

В сети появились фото троих ликвидированных на Донбассе террористов "Л/ДНР".

Об этом в телеграм-канале сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" со ссылкой на сайт "Миротворец". Он опубликовал фотографии боевиков.

Первым стал Каел "Хасан" Андрей, ликвидирован еще 05.09.2019. "Сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей", – иронично прокомментировал Штефан.

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Известно, что 47-летний террорист был родом из Краматорска, Донецкой области. Был командиром группы 2-го отряда спецназа разведуправления Республиканской Гвардии ДНР.

Каел "Хасан" Андрей "Миротворец"

Страница в соцсети Каела "Миротворец"

Каел "Хасан" Андрей "Миротворец"

Также 3 октября был ликвидирован российский наемник Бабошин Анатолий Васильевич, 1982 года рождения. Родом из Брянска. Был боевиком НВФ "Патриот" на территории Украины.

Бабошин Анатолий Васильевич "Миротворец"

Страница в соцсети Бабошина "Миротворец"

"Миротворец"

"Миротворец"

2 октября "на концерт Кобзона сходил" Долженко Игорь Николаевич, 1972 года рождения. Родом из Лисичанска, Луганской области. Был боевиком НВФ.

Долженко Игорь Николаевич "Миротворец"

Telegram Анатолия Штефана

Страница в соцсети Долженко Telegram Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анатолий Штефан сообщал о ликвидации еще двух террористов, воевавших на стороне "Л/ДНР".

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