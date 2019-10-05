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5 октября • обновлено в 22:28
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"Сходил на концерт Кобзона": в сети показали новый груз-200

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В сети появились фото троих ликвидированных на Донбассе террористов "Л/ДНР".

Об этом в телеграм-канале сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" со ссылкой на сайт "Миротворец". Он опубликовал фотографии боевиков.

Первым стал Каел "Хасан" Андрей, ликвидирован еще 05.09.2019. "Сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей", – иронично прокомментировал Штефан.

Новости
"Малыш" все: на Донбассе ликвидировали главаря "ДНР". Фото

Груз-200

Груз-200

ТСН

Известно, что 47-летний террорист был родом из Краматорска, Донецкой области. Был командиром группы 2-го отряда спецназа разведуправления Республиканской Гвардии ДНР.

Каел

Каел "Хасан" Андрей

"Миротворец"

Страница в соцсети Каела

Страница в соцсети Каела

"Миротворец"

Каел

Каел "Хасан" Андрей

"Миротворец"

Также 3 октября был ликвидирован российский наемник Бабошин Анатолий Васильевич, 1982 года рождения. Родом из Брянска. Был боевиком НВФ "Патриот" на территории Украины.

Бабошин Анатолий Васильевич

Бабошин Анатолий Васильевич

"Миротворец"

Страница в соцсети Бабошина

Страница в соцсети Бабошина

"Миротворец"

"Сходил на концерт Кобзона": в сети показали новый груз-200

"Миротворец"

"Сходил на концерт Кобзона": в сети показали новый груз-200

"Миротворец"

2 октября "на концерт Кобзона сходил" Долженко Игорь Николаевич, 1972 года рождения. Родом из Лисичанска, Луганской области. Был боевиком НВФ.

Долженко Игорь Николаевич

Долженко Игорь Николаевич

"Миротворец"

"Сходил на концерт Кобзона": в сети показали новый груз-200

Telegram Анатолия Штефана

Страница в соцсети Долженко

Страница в соцсети Долженко

Telegram Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анатолий Штефан сообщал о ликвидации еще двух террористов, воевавших на стороне "Л/ДНР".

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Персона
Анатолий Штефан
Тег
ООС
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