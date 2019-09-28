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28 сентября • обновлено в 17:03
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"Сходил на концерт Кобзона": в сети показали новый груз-200 террористов

2.7т Читать материал на украинском

На Донбассе скончался очередной террорист, который воевал в составе "Л/ДНР" против Украины.

Как сообщил на странице в Facebook офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц"), 25 сентября умер Дмитрий Малыгин ("Моня").

Судя по данным из соцсети террориста, он проживал в Алчевске Луганской области. Предварительно, он является небоевой потерей и умер инсульта.

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Иллюстрация. Террорист

Иллюстрация. Террорист

Соцсети

"Сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Все будет Украина и победа за нами!" – написал "Штирлиц".

Дмитрий Малыгин

Дмитрий Малыгин

Соцсети

"Сходил на концерт Кобзона": в сети показали новый груз-200 террористов

Соцсети

"Сходил на концерт Кобзона": в сети показали новый груз-200 террористов

Соцсети

Как писал OBOZREVATEL, недавно бывший главарь "ДНР" Дмитрий Трапезников стал новым главой администрации столицы республики Калмыкия (Россия) – Элисты.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины Новости Донбасса Новости ДНР Новости ЛНР фотографии
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Кажется, что Украина опустилась на днище, но снизу постучал 'Штирлиц"
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2
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"террорист" из Луганской области и "захистники" и "освободители" из Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской...
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3
0
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Хо хлы на концерт Слепака ходят?
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4
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Гусенцова Галина, судя по "гению" голубого Штирлица Слипак сходил на концерт Кобзона, а остальные потянулись за ним.
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1
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