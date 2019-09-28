"Сходил на концерт Кобзона": в сети показали новый груз-200 террористов

На Донбассе скончался очередной террорист, который воевал в составе "Л/ДНР" против Украины.

Как сообщил на странице в Facebook офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц"), 25 сентября умер Дмитрий Малыгин ("Моня").

Судя по данным из соцсети террориста, он проживал в Алчевске Луганской области. Предварительно, он является небоевой потерей и умер инсульта.

Иллюстрация. Террорист Соцсети

"Сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Все будет Украина и победа за нами!" – написал "Штирлиц".

Дмитрий Малыгин Соцсети

Соцсети

Соцсети

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