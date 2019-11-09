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9 ноября • обновлено в 11:31
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"Сходил на концерт Кобзона": на Донбассе уничтожили опасного террориста. Фото

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На Донбассе во время обстрела был ликвидирован террорист из так называемой ДНР Владимир Юрченко.

Об этом в Telegram сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц". По его словам, "боевик сходил на концерт Кобзона за 200 рублей".

Боевик "ДНР" Владимир Юрченко

Боевик "ДНР" Владимир Юрченко

telegram.com

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Сообщая о гибели террориста, офицер ВСУ также приложил к сообщению скриншоты из социальных сетей и новостных изданий боевиков. В них описывается гибель пророссийского наемника "на юге ДНР".

Скриншот сообщения боевиков

Скриншот сообщения боевиков

telegram.com

Страница боевика в запрещенной социальной сети "ВКонтакте"

Страница боевика в запрещенной социальной сети "ВКонтакте"

telegram.com

"В результате обстрела со стороны позиций 36-ой бригады района населенного пункта Ленинское получил ранение, несовместимое с жизнью", – сообщают боевики.

Отметим, что ранее OBOZREVATEL рассказывал, как на Донбассе во время боевых действий 8 ноября террористы обстреляли позиции ООС, что стало причиной гибели и ранения двух украинских военных.

При этом бывший главарь террористов "ДНР" Александр Бородай рассказал о захвате новых украинских территорий. В интервью подконтрольным оккупантам ресурсам он заявил, что "раскол Украины достаточно близок". А также добавил, что якобы не хочет крови, но "русским придется сыграть свою роль в этих процессах".

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Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина Донецк
Теги
террористы "ДНР" ДНР
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