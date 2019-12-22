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23 декабря • обновлено в 00:51
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"Сходил на концерт Кобзона": на Донбассе ликвидировали "Матроса"

1.8т
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В сети появилась информация о ликвидации на Донбассе боевика незаконных воинских формирований Александра Мельника, который использовал псевдоним "Саша Матрос".

Как сообщил в своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан ("Штирлиц"), террорист "сходил на концерт Кобзона", попав в ДТП 21 декабря.

"21.12.19 Мельник "Матрос" Александр сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. ДТП. Всё будет Украина и победа за нами!" – написал он, опубликовав снимки погибшего боевика.

Новости
"Сходил на концерт Кобзона": на Донбассе ликвидировали очередного предателя Украины

Ликвидированный Александр Мельник

Ликвидированный Александр Мельник

Telegram Анатолий Штефан "Штирлиц"

Известно, что "Матрос" был родом из российской Воркуты. Принимал активное участие в пророссийских митингах весной 2014 г.

На Донбассе ликвидировали боевика Александра Мельника

На Донбассе ликвидировали боевика Александра Мельника

Telegram Анатолий Штефан "Штирлиц"

На Донбассе ликвидировали боевика Александра Мельника

На Донбассе ликвидировали боевика Александра Мельника

Telegram Анатолий Штефан "Штирлиц"

На Донбассе ликвидировали боевика Александра Мельника

На Донбассе ликвидировали боевика Александра Мельника

Telegram Анатолий Штефан "Штирлиц"

Как сообщал OBOZREVATEL, также ранее "Штирлиц" сообщил в сети о ликвидации на Донбассе террориста "ДНР" – Александра Дулатова. Он числился в "ДНР".

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Автор
Марина Погорилко
Персона
Анатолий Штефан
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Ну, блин, штирлиц- любитель моргов! Нашёл мужика после ДТП- *это мы его ликвидировали!* Ну позорники! От вас падалью несёт! Вы никогда никого не победите!
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