"Сходил на Кобзона за 200 рублей": на Донбассе уничтожен террорист "ДНР"

В сети появилась информация о ликвидации очередного террориста "ДНР" – Александра Дулатова, воевавшего на Донбассе против Украины. Предатель был родом из Донецкой области и числился в списках сайта "Миротворец".
Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан ("Штирлиц"). По его словам, тот "сходил на концерт Кобзона" еще 29 ноября.
"Билет стоил 200 рублей. Все будет Украина и победа за нами!" – написал он, а также опубликовал снимки убитого боевика.
Ликвидированный террорист "ДНР" Александр Дулатов
Telegram/Анатолий Штефан
Известно, что Дулатов Александр Рашидович родился 17 мая 1991 года в Снежном на Донетчине. По данным "Миротворца", он числился в непризнанном военизированном формировании (3-й БТГРГ) "ДНР".
На Донбассе уничтожен террорист "ДНР" Александр Дулатов
Telegram/Анатолий Штефан
На Донбассе уничтожен террорист "ДНР" Александр Дулатов
Telegram/Анатолий Штефан
Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "ДНР" пытались вторгнуться на позиции военных Операции Объединенных сил в районе Светлодарской дуги на Донбассе. Как отметила пресс-служба МВД Украины, нацгвардейцы дали отпор диверсантам.
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