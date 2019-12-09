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9 декабря • обновлено в 16:20
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"Сходил на Кобзона за 200 рублей": на Донбассе уничтожен террорист "ДНР"

1.3т
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В сети появилась информация о ликвидации очередного террориста "ДНР" – Александра Дулатова, воевавшего на Донбассе против Украины. Предатель был родом из Донецкой области и числился в списках сайта "Миротворец".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан ("Штирлиц"). По его словам, тот "сходил на концерт Кобзона" еще 29 ноября.

"Билет стоил 200 рублей. Все будет Украина и победа за нами!" – написал он, а также опубликовал снимки убитого боевика.

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Ликвидированный террорист "ДНР" Александр Дулатов

Ликвидированный террорист "ДНР" Александр Дулатов

Telegram/Анатолий Штефан

Известно, что Дулатов Александр Рашидович родился 17 мая 1991 года в Снежном на Донетчине. По данным "Миротворца", он числился в непризнанном военизированном формировании (3-й БТГРГ) "ДНР".

На Донбассе уничтожен террорист "ДНР" Александр Дулатов

На Донбассе уничтожен террорист "ДНР" Александр Дулатов

Telegram/Анатолий Штефан

На Донбассе уничтожен террорист "ДНР" Александр Дулатов

На Донбассе уничтожен террорист "ДНР" Александр Дулатов

Telegram/Анатолий Штефан

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "ДНР" пытались вторгнуться на позиции военных Операции Объединенных сил в районе Светлодарской дуги на Донбассе. Как отметила пресс-служба МВД Украины, нацгвардейцы дали отпор диверсантам.

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Автор
Марта Рок
Тема
Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Тег
террористы "ДНР"
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