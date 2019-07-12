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"Шмыгал между капельками": российский ведущий попал в "Миротворец" после скандального телемоста

4.4т Читать материал на украинском

Российского телеведущего Андрея Малахова внесли в базу данных украинского волонтерского сайта "Миротворец".

Это произошло 12 июля, после того, как шоумен выступил в роли ведущего на скандальном телемосте "Надо поговорить", что транслировался на пропагандистском телеканале "Россия 1".

"Сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации России (страна-агрессор) – т.н. "телемост", – сказано о россиянине на странице "Чистилища".

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Андрей Малахов

Андрей Малахов

24СМИ

Директор центра "Миротворец" Роман Зайцев на своей странице в Facebook рассказал, что Малахов получил за участие в эфире солидный гонорар.

"Ну привет, Малахов. Ты долго держался. Между капельками шмыгал целых 5,5 лет. Именно поэтому тебя отобрали кремлевские пропагандисты и планировщики этой войны на роль ведущего. Знаем, что предложение с их стороны было такое, что ты не смог отказаться", – написал он.

Данные о российском ведущем в "Чистилище"

Данные о российском ведущем в "Чистилище"

Скриншот

При этом ранее Малахов записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Пропагандист заявил, что во время телемоста якобы хотел рассказать, что именно россияне читали, слушали, смотрели, носили и ели за те пять лет, пока не общались с украинцами.

Напомним, Андрей Малахов – российский тележурналист, шоумен и продюсер. Он является главным редактором журнала StarHit, а также преподавателем журналистики.

Россиянин ведет несколько программ на пропагандистском телеканале "Россия-1", в частности, "Прямой эфир" и "Привет, Андрей!" До этого на протяжении 25 лет он работал на "Первом канале".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".

  • После поднятия общественного резонанса телеканал сообщил об отмене телемоста. Согласно заявлению, это решение принято "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".

  • Президент Украины Владимир Зеленский осудил идею телемоста и призвал украинцев соблюдать спокойствие и не поддаваться на провокации.

  • Также в Киеве состоялся митинг у здания телеканала NewsOne. В акции участвовали около сотни человек. Некоторые участники подожгли файеры и дымовые шашки, были слышны взрывы пиротехники.

  • Нацсовет на внеочередном заседании постановил начать проверку телеканала NewsOne на предмет государственной измены.

  • 10 июля Тарас Козак, который якобы владеет телеканалом NewsOne, сказал, что телемост состоится.

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Темы
российская пропаганда Российско-украинский конфликт Телемост с Россией
Персоны
Андрей Малахов Роман Зайцев
Место
Украина
Теги
пропаганда сайт Миротворец Россия телемост
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Ведущих программ прогноза погоды забыли, а ведь они дают прогноз по Крыму.
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2
0
Белый господин
Белый господин
Лично я, производил дефекацию на ваш миротворец. Увы.
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5
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Дерзайте, кacтpюли! #весьмир на смехотворец!
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7
1
Виня Ксения
Виня Ксения
Mihailova Kristina, дура, как тебе живется без мозгов?
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0
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