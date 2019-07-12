"Шмыгал между капельками": российский ведущий попал в "Миротворец" после скандального телемоста

Российского телеведущего Андрея Малахова внесли в базу данных украинского волонтерского сайта "Миротворец".

Это произошло 12 июля, после того, как шоумен выступил в роли ведущего на скандальном телемосте "Надо поговорить", что транслировался на пропагандистском телеканале "Россия 1".

"Сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации России (страна-агрессор) – т.н. "телемост", – сказано о россиянине на странице "Чистилища".

Андрей Малахов 24СМИ

Директор центра "Миротворец" Роман Зайцев на своей странице в Facebook рассказал, что Малахов получил за участие в эфире солидный гонорар.

"Ну привет, Малахов. Ты долго держался. Между капельками шмыгал целых 5,5 лет. Именно поэтому тебя отобрали кремлевские пропагандисты и планировщики этой войны на роль ведущего. Знаем, что предложение с их стороны было такое, что ты не смог отказаться", – написал он.

Данные о российском ведущем в "Чистилище" Скриншот

При этом ранее Малахов записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Пропагандист заявил, что во время телемоста якобы хотел рассказать, что именно россияне читали, слушали, смотрели, носили и ели за те пять лет, пока не общались с украинцами.

Напомним, Андрей Малахов – российский тележурналист, шоумен и продюсер. Он является главным редактором журнала StarHit, а также преподавателем журналистики.

Россиянин ведет несколько программ на пропагандистском телеканале "Россия-1", в частности, "Прямой эфир" и "Привет, Андрей!" До этого на протяжении 25 лет он работал на "Первом канале".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".

После поднятия общественного резонанса телеканал сообщил об отмене телемоста. Согласно заявлению, это решение принято "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".

Президент Украины Владимир Зеленский осудил идею телемоста и призвал украинцев соблюдать спокойствие и не поддаваться на провокации.

Также в Киеве состоялся митинг у здания телеканала NewsOne. В акции участвовали около сотни человек. Некоторые участники подожгли файеры и дымовые шашки, были слышны взрывы пиротехники.

Нацсовет на внеочередном заседании постановил начать проверку телеканала NewsOne на предмет государственной измены.

10 июля Тарас Козак, который якобы владеет телеканалом NewsOne, сказал, что телемост состоится.

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