Шли в Россию пешком: на границе Украины поймали двух нарушителей

Пограничники задержали двух нарушителей, которые пытались незаконно пешком пройти границу Украины с Россией.

Инцидент произошел неподалеку от населенного пункта Грабовское в Сумской области в субботу, 14 апреля. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Пограничниками были задержаны двое граждан Азербайджана. Иностранцы пешком пытались незаконно пересечь российско-украинскую границу с территории Украины в Россию вне установленных пунктов пропуска.

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Пресс-служба Государственной пограничной службы Украины

Сейчас за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на 60- и 57-летнего азербайджанцев составлены административные материалы по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Россия приняла неожиданное решение по границе с Украиной.