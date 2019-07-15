Шла делать селфи: выяснились жуткие детали изнасилования на Харьковщине

19-летняя девушка, которую на Харьковщине извращенец сутки насиловал и резал ножом, рассказала, что просто хотела сделать селфи в лесу. Но в итоге, она нарвалась на маньяка.

Как говорится в сюжете ICTV, пострадавшая шла к железнодорожной станции. Увидев по пути лес, решила туда зайти, чтобы сделать снимок. Там на нее и напали.

"Злоумышленник, угрожая расправой, связал ей руки, ноги и завязал тряпкой глаза. Затем оттащил в свой дом. Когда девушке сняли повязку, она была в шоке. Дом был весь обшарпанным и грязным. После того как за жертвой закрылась дверь, мужчина набросился на нее и изнасиловал. Так продолжалось в течение суток. Девушку изнасиловали несколько раз", – рассказали журналисты.

Насильник девушки Пресс-служба Нацполиции

Чтобы студентка не сопротивлялась, мужчина угрожал ей самодельным мачете. Им он изрезал руку девушки.

"После суток привел на станцию, посадил на поезд и приказал ехать в Харьков. Она доехала до Харькова, пересела на другой поезд до Первомайского. Дома она сразу рассказала о случившемся маме", – сообщил руководитель Первомайского отдела полиции Владимир Кагадий.

Мужчина же своей вины не признает: "Не отрицаю, что я делал это. Но я пообещал, что она уйдет, и она ушла, и я проводил ее. То, что я нахожусь здесь – я сожалею. Но о том, что я сделал – как я сожалеть могу? Это же естественно".

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июля Верховная Рада Украины проголосовала за усиление ответственности за преступления, совершенные относительно малолетних, несовершеннолетних и лиц, которые не достигли половой зрелости.

В последнее время чудовищные случаи накрыли Украину. К примеру, 19 июня в населенном пункте Ивановка Одесской области нашли тело пропавшей 11-летней Даши Лукьяненко. Затем под Днепром нашли тело 13-летней девочки Инны, которую неделю искала полиция. Убийцей оказался ранее судимый рецидивист.

После жестокого убийства Даши Лукьяненко и ряда других громких преступлений в Украине активизировалась тема наказания для педофилов. В Верховной Раде предложили наконец-то принять закон о реестре сексуальных преступников. Соответствующая петиция появиласьна сайте парламента и рекордно быстро собрала необходимое количество подписей.

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