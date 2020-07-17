Шість років, як збили МН17: судового успіху майже не видно

Ще в травні 2015 року під час відеоконференції, яка проводилась із посольства Нідерландів у Києві, запропонував Вілберту Паулсену – керівнику голландської слідчої групи, повідомити про підозру кільком особам, щодо яких були докази їх причетності до забезпечення супроводу і охорони БУКа, переміщеного з Росії, а після смертоносного пострілу – швиденько відправленого назад.

Вілберт відповів, що не може один приймати таке рішення, але обіцяв обговорити це зі своїм керівництвом.

Й таки через чотири роки статус підозрюваних отримали чотири особи – громадянин України і три – РФ. Але тут важливо зазначити:

Перше. Я наполягав на повідомленні про підозру, оголошенні в міжнародний розшук і продовженні досудового розслідування їх діянь з подальшим притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, у тому числі організаторів і, можливо, безпосередніх виконавців. Але вважав і продовжую вважати, що початок судового розгляду при таких обставинах – помилка.

Друге. В інформації, яка періодично обновлюється щодо Гіркіна, Пулатова, Харченка і Дубинського, зазначається про їх причетність до злочину, але ніколи не вказується процесуальна ступінь причетності, тобто ким саме вони являються як співучасники: організатори, виконавці, підбурювачі чи пособники. Пояснюю – усі вони притягнуті як пособники. Й це при тому, що основні, так би мовити, дієві особи злочину – організатори і виконавці – наразі слідством не встановлені.

Чи бачите Ви, друзі, перспективи судового розгляду при таких обставинах, а головне у такій масштабній і складній міжнародній справі?

У мене великі сумніви в судових перспективах, тому ще у травні 2015 року зазначав – підозри так, але передавати в суд – зарано, це може призвести до "розтяжки" суду, яка призведе до глухого кута на кшталт ситуації з мінськими домовленостями.

Сьогодні якраз це і відбувається. Уже очевидно:

- якщо суд визнає винними вказаних чотирьох пособників без встановлення організаторів і безпосередніх виконавців – громадськістю таке рішення буде сприйняте, як намагання умити руки й уникнути прийняття рішень щодо організаторів цього особливо тяжкого злочину проти людства. А вони давно "визначені-призначені" в політичних заявах лідерів практично усіх великих країн світу – це військово-політичне керівництво Російської Федерації. Але процесуальні підозри щодо них відсутні, й навряд чи появляться в осяжному майбутньому.

- обвинувальний вирок щодо конкретних фізичних осіб-пособників, навіть якщо більшість з них громадяни РФ, не може бути використаний для офіційних звинувачень Росії як держави та для задоволення будь-яких позовів до цієї країни від потерпілих чи інших осіб. А хто впевнений, що ми взагалі побачимо обвинувальний вирок щодо пособників без встановлення організаторів і виконавців?

Якби було притягнуто до відповідальності організаторів злочину, наприклад, військово-політичне керівництво РФ, – інша справа! Тоді руки в національних правових системах й у міжнародного правосуддя були б розв’язані повністю.