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Шестой год оккупации: в сети показали душераздирающие фото из Крыма

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В аннексированном Крыму за пять лет оккупации местные власти незаконно посадили за решетку огромное количество людей, чаще всего это были крымские татары. Их родственники устроили в сети флешмоб, чтобы обратить внимание на эту проблему.

Снимки показала в своем Twitter блогер "RoksolanaToday&Крым". Отмечается, что 166 детей в украденном полуострове растут без отцов.

В своих посланиях родственники требуют вернуть домой тех, кто незаконно попал в тюрьму.

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Шестой год оккупации: в сети показали душераздирающие фото из Крыма

Twitter "RoksolanaToday&Крым"

Шестой год оккупации: в сети показали душераздирающие фото из Крыма

Twitter "RoksolanaToday&Крым"

Шестой год оккупации: в сети показали душераздирающие фото из Крыма

Twitter "RoksolanaToday&Крым"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму задержали ялтинского журналиста Евгения Гайворонского, который призывал спасать полуостров от оккупации.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
папаша состоял в террористической организации? значит будет сидеть!
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1
andrei andrei
andrei andrei
Белые каски поработали?:-)
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0
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Северг Олег
Северг Олег
Душераздерающе.... хотя нет. Наплевать.
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6
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