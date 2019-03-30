Шестой год оккупации: в сети показали душераздирающие фото из Крыма

В аннексированном Крыму за пять лет оккупации местные власти незаконно посадили за решетку огромное количество людей, чаще всего это были крымские татары. Их родственники устроили в сети флешмоб, чтобы обратить внимание на эту проблему.

Снимки показала в своем Twitter блогер "RoksolanaToday&Крым". Отмечается, что 166 детей в украденном полуострове растут без отцов.

В своих посланиях родственники требуют вернуть домой тех, кто незаконно попал в тюрьму.

Twitter "RoksolanaToday&Крым"

Twitter "RoksolanaToday&Крым"

Twitter "RoksolanaToday&Крым"

Крым,шестой год оккупации

дети-заложники оккупанта...

кто поможет малявке,что УЖЕ виновата с точки зрения страны -оккупанта?

И уже наказана? pic.twitter.com/GCAh58Sbtn — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 30 марта 2019 г.

Крым

шестой год в оккупации

166 детей без отцов...

проголосуйте так,что бы у них был шанс увидеть поскорее папу pic.twitter.com/u7ojyzNskr — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 30 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму задержали ялтинского журналиста Евгения Гайворонского, который призывал спасать полуостров от оккупации.

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