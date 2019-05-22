Шестой год "гражданской войны": в Донецке открыли памятник убийце украинцев из России. Фотофакт

В оккупированном Донецке в парке им. Ленинского комсомола открыли памятник российскому "полевому командиру" Олегу Мамиеву по прозвищу Мамай.

На церемонии открытия бронзового бюста присутствовал главарь незаконных формирований "ДНР" Денис Пушилин, который заявил, что в будущем в парке появится "аллея героев".

"В Донецке открыли памятник российскому полевому командиру Мамаю, который приехал из России убивать украинцев в 2014 году, а в 2018-м погиб под Авдеевкой и был похоронен во Владикавказе. Шел шестой год "гражданской войны", — отреагировал на событие журналист и блогер Денис Казанский.

Олег Мамиев

Восточный вариант

Восточный вариант

Как сообщал OBOZREVATEL, Олег Мамиев, будучи гражданином Российской Федерации, приехал воевать в Украину в 2014 году. В "ДНР" он возглавлял так называемый батальон "Пятнашка". Мамиева ликвидировали 17 мая 2018 года, он получил смертельное ранение в голову под Авдеевкой, был похоронен во Владикавказе (Россия).

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