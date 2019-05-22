ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Шестой год "гражданской войны": в Донецке открыли памятник убийце украинцев из России. Фотофакт

7.5тЧитать материал на украинском

В оккупированном Донецке в парке им. Ленинского комсомола открыли памятник российскому "полевому командиру" Олегу Мамиеву по прозвищу Мамай.

На церемонии открытия бронзового бюста присутствовал главарь незаконных формирований "ДНР" Денис Пушилин, который заявил, что в будущем в парке появится "аллея героев".

"В Донецке открыли памятник российскому полевому командиру Мамаю, который приехал из России убивать украинцев в 2014 году, а в 2018-м погиб под Авдеевкой и был похоронен во Владикавказе. Шел шестой год "гражданской войны", — отреагировал на событие журналист и блогер Денис Казанский.

Новости
Террористы на Донбассе накрыли огнем позиции ВСУ: есть раненые
Олег Мамиев

Олег Мамиев

Шестой год "гражданской войны": в Донецке открыли памятник убийце украинцев из России. Фотофакт

Восточный вариант

Шестой год "гражданской войны": в Донецке открыли памятник убийце украинцев из России. Фотофакт

Восточный вариант

Как сообщал OBOZREVATEL, Олег Мамиев, будучи гражданином Российской Федерации, приехал воевать в Украину в 2014 году. В "ДНР" он возглавлял так называемый батальон "Пятнашка". Мамиева ликвидировали 17 мая 2018 года, он получил смертельное ранение в голову под Авдеевкой, был похоронен во Владикавказе (Россия).

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Денис Казанский
Место
УкраинаДонецк
Теги
ДНРНовости ДНРтеррористы "ДНР"
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
68
19
Смешно
11
Интересно
5
Печально
19
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Shestopalov Denis
Shestopalov Denis
Не "убийце украинцев", а защитнику Донбасса и уничтожителю карателей.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Слава воинам-интернационалистам, помогающим защищать демократию и права человека! И память о героях хранят не только на Донбассе. Вот в Испании в городе Фуэнлабрада недавно состоялось торжественное открытие памятника воину-интернационалисту, активному участнику гражданской войны в Испании 1936-1939 годов, генерал-полковнику, Герою Советского Союза Хаджи-Умару Джиоровичу Мамсурову (одному из прототипов романа Хемингуэя "По ком звонит колокол").
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3
Иванов Ваня
Иванов Ваня
Комарик Ой що ж то за шум учинився? Що Комарик до повстанців зголосився. Зголосився комар до повстанців. Щоби бити москалів-голодранців. Щоби бити москалів, ще й німоту – Щоб не було на Вкраїні той гидоти. Примостився наш комар на дубочку. Прикріпив скоростріл на листочку. Та зірвалася нараз шура-бура. Вона того комарика з дуба здула. Як упав же наш комар на помості – Поламав москалю ребра й кості. Поховали москаля не по людськи – Видно руки, видно ноги, видно пупці. Поховали москаля, як собаку – Видно руки, видно ноги, видно... спину. Поховали москаля край дороги – Видно руки, видно ноги, видно роги. Поховали москаля у куфайці – Видно руки, видно ноги, видно... пальці. Поховали москаля, мов буржуя – Видно руки, видно ноги, видно... паспорт!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2

Блоги / мнения