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13 июня • обновлено в 07:26
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Шестилетний мальчик с Донбасса рассказал о жизни на линии фронта. Видео

2.1т
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Шестилетний мальчик Арсений родился уже во время войны в поселке Пивничное Донецкой области, в нескольких километрах от линии фронта.

Видео с ним было снято в рамках проекта "Голоса детей" и опубликовано на странице "Вернись живым" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Шестилетний Арсений

Шестилетний Арсений

Скрин видео

"Он никогда не видел мультфильмов в кинотеатре, но он видел как стреляют. Арсений знает, что в лесу нужно ходить осторожно, чтобы не наступить на мину, и волнуется за родителей", – говорится в сообщении.

Авторы проекту отмечают, что таких детей на Донбассе тысячи, и они видели только войну.

Как сообщал OBOZREVATEL, наемники России в Марьинке выпустили перед собой для отвлекающего маневра маленькую девочку, а сами спрятались, обстреливая военных ВСУ.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
дети война Донбасс
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