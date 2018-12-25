Шесть раненых, один убит: ВСУ поквитались с террористами на Донбассе

В понедельник, 24 декабря, террористы 20 раз нарушили режим прекращения огня, семь раз применив запрещенное минскими соглашениями вооружение. Трое украинских военных получили ранения.

Для подавления огневых провокаций противника подразделения, которые обороняются, применяли огневые средства, сообщает пресс-центр ООС. Один оккупант был уничтожен и шесть ранены.

Так, боевики из минометов калибра 120 и 82 мм обстреляли позиции ОС в районе Крымского и поселка Пески, а из минометов калибра 82 мм — населенный пункт Кряковка на Луганском направлении, поселок Луганское и поселок Гнутово.

Иллюстрация Пресс-центр штаба ООС

Опорные пункты украинских войск обстреливались из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселка Крымского, Новоалександровки, поселков Каменка, Пески, Тарамчук, Луганское, Южного, а также вблизи Чермалыка, Гнутового и Водяного.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" активно продолжают раскручивать фейковые новости о том, что бойцы ВСУ якобы готовятся к сокрушительной атаке на Донбассе.