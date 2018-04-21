Шесть боеголовок: Россия "вернула" Украине ядерный статус

После аннексии Крыма, в начале 2016-го, вполне возможно, что ядерное оружие Украине вернули оккупанты, разместив на территории полуострова шесть ядерных боеголовок.

Об этом заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, пишет в своей статье для ZN.UA пишет Татьяна Вербицкая, пресс-секретарь Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности.

"В первую очередь, это грубое нарушение Будапештского меморандума, поскольку юридически Крым - это территория Украины. Мы как неядерное государство снова стали ядерным", - пояснил Мустафа-ага.

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По его словам, он обращался в Министерство иностранных дел и говорил со многими депутатами о том, что Украине необходимо содействие МАГАТЭ.

"Ведь угроза нависла не только над Украиной, но и над всем Черноморским бассейном", - прокомментировал ситуацию нардеп.

Отмечается, что информация о размещении ядерных боеголовок в Крыму не подтверждается профессиональными источниками. Впрочем, те же источники сообщают о том, что после оккупации Крыма в бывшем феодосийском советском хранилище ядерного оружия, уничтоженном в 90-е годы прошлого века, была выставлена охрана, развернуто масштабное восстановление объекта.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Минобороны допустили возвращение ядерного статуса Украины.