Шепита: военно-промышленному комплексу нужна дерегуляция, модернизация и четкие правила в СЭК

Сегодня в отрасли оборонно-промышленного комплекса Украины образовался ряд критических вопросов и проблем, которые требуют неотлагательного принятия решений по всей вертикали ГК "Укроборонпрома" и предприятий, входящих в структуру госконцерна.

В результате непутевых управленческих решений руководителей государственных организаций, ответственных за экспорт товаров военного назначения, произведенных в Украине на государственных и частных предприятиях, наша страна с огромной скоростью теряет международные рынки, авторитет и доверие западных партнеров.

Из-за большой коррумпированности чиновников и зарегулированности процессов, обилия различных бюрократических процедур (многочисленных согласований и излишнего контроля над экспортерами) предприниматели ВПК и государственные предприятия-экспортеры теряют прибыльность, а Украина, как следствие, остается аутсайдером на мировой карте производителей и экспортеров вооружений и товаров двойного назначения. Почему так происходит и как с этим бороться – читайте далее в нашем тематическом материале.

Укроборонпром

ИЗ 100 ПРЕДПРИЯТИЙ ВПК УКРАИНЫ ПРИБЫЛЬНЫМИ ОСТАЮТСЯ 5-6"

Чтобы прояснить ситуацию, мы решили пообщаться с экспертом, который знает ситуацию досконально изнутри. Олег Шепита – человек с огромным управленческим опытом, как в бизнесе, так и в госучреждениях, пришел в ГК "Укроборонпром" на волне "Революции Достоинства" в марте 2014 года с огромным желанием произвести энергичные изменения в работе предприятия.

Но, после избрания президентом Украины Петра Порошенко, ему была устроена жесткая обструкция: "новые лица" государственного концерна сразу принялись искать пути, как уволить Шепиту с должности, чтобы тот не мог проводить свою политику и реализовать свое видение в сфере внешнеэкономической деятельности предприятия.

В итоге менеджменту, который пришел с новой властной командой, это удалось – Шепиту таки уволили в 2014 году, но сделано это было незаконно. Но Олега Шепиту это не остановило и он начал бороться за право осуществлять свою деятельность. В итоге, он доказал, что увольнение было безосновательным, одержав победу во всех судебных инстанциях, но работать ему так и не дали.

"Наше основное различие с пришедшей тогда командой состояло в том, что я хотел работать для страны, а они для себя", – так описывал ситуацию Шепита в "Укроборонпроме" того времени.

Олег Шепита

Эта история длилась более 3-х лет. За это время менеджер, номинально занимая должность первого заместителя генерального директора по внешнеэкономической деятельности "Укроборонпрома", смог досконально изучить систему изнутри: все ее упущения, недостатки, и поэтому может с экспертных позиций рассказать, что необходимо неотлагательно предпринять, чтобы переломить ход событий и сделать ВПК не коррупционной кормушкой для недалеких чиновников, а одной из основ экономической безопасности страны.

Мы выделили самые кричащие проблемы отечественного ВПК и попросили Олега Шепиту представить свое виденье ситуации и пути решения насущных проблем.

Так, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIRPI), ГК "Укроборонпром" cреди топ-100 поставщиков вооружений в мире занимает сегодня 79-ю строчку с оборотом (сумма стоимости контрактов) около 1 миллиарда долларов США, хотя, по мнению многих экспертов, эта цифра сильно преувеличена, так как многие контракты де-юре существуют только на бумаге, а де-факто не выполняются. По сравнению с 2010-2011 годами ГК "Укроборонпром" утратил в рейтинге SIRPI порядка 20 позиций, а оборот компании уменьшился более чем на полмиллиарда долларов США.

"На самом деле, – говорит Олег Шепита, – такие низкие показатели государственного концерна являются следствием работы неэффективного и некомпетентного менеджмента с низким показателем KPI, коррупции, которая долгие годы царила в "Укроборонпроме", и неумения или нежелания функционеров выстроить грамотную модель внешнеэкономической деятельности украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. За последние пять лет невнятной политики "Укроборонпрома" по отношению к спецэкспортерам предприятия ВПК потеряли прибыльность. Из 100 (ранее было примерно 130) предприятий на сегодняшний день прибыльными остаются 5-6. Эту ситуацию необходимо срочно менять".

НУЖНА ПОЛНАЯ ДЕРЕГУЛЯЦИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ВПК, РАБОТАЮЩИХ НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ

Сегодня в Украине монопольным правом осуществлять экспорт и импорт продукции и услуг военного и двойного назначения обладают 6 государственных компаний-спецэкспортеров, входящих в структуру "Укроборонпрома": "Укрспецэкспорт", "Спецтехноєкспорт", "Укроборонсервис", "Укринмаш", "Промоборонэкспорт" и "Прогресс".

Экспорт продукции, изготовленной на частных предприятиях Украины возможен только через согласования с перечисленными государственными учреждениями (предприятиями), при этом главная проблема, волнующая ныне предпринимателей ВПК - необходимость большого количества согласительных документов, что забирает драгоценное время и открывает путь для коррупционных схем.

Главная проблема ВПК, по мнению Олега Шепиты, состоит в зарегулированности бюрократических процедур. Если, к примеру, украинский предприниматель договорился с зарубежными партнерами о поставке того или иного товара ВПК через три месяца, то он физически не сможет выполнить контракт из-за многочисленных согласований, которые тянутся по полгода, а, порой, и несколько лет. Как следствие, наш предприниматель пройдет через 9 кругов Дантова ада, затем подведет зарубежного контрагента, выплатит неустойки по контрактам, ничего не заработает, а в итоге потеряет репутацию надежного поставщика, и его покупатель попросту начнет искать замену на других рынках. Так, зачастую, в наших реалиях и происходит.

"Время от подачи заявки заказчика (RFQ – от англ. Request for quotation, - документированный запрос цены от организации, заинтересованной в приобретении товаров или услуг) на приобретение продукции ВПК до получения экспортной лицензии составляет от 3-х месяцев до 2-х лет. Такого нигде в мире нет! У нас работает старая система коммуникации между предприятиями ВПК и спецэкспортерами, которая была внедрена еще в 1996 году при их создании. Эту ситуацию нужно срочно менять", – убежден Олег Шепита.

ДЕВЯТЬ КРУГОВ АДА: КАК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ ВПК ОТПРАВИТЬ ТОВАР НА ЭКСПОРТ

Давайте детально разберем, с какими проблемами сталкивается украинский предприниматель, желающий отправить продукцию ВПК на экспорт.

Для начала ему необходимо квалифицировать свою компанию, как поставщика продукции "Укроборонпрома" (далее – УОП). Затем предприниматель обращается к государственным спецэкспортерам с просьбой найти клиента на внешних рынках, поскольку частные предприятия ограничены законом в этой возможности. К слову, государственные спецэкспортеры не слишком заинтересованы в конкуренции в данном секторе, что открывает возможности для коррупционных действий. Существующая монополия предоставляет возможности только своим карманным компаниям.

Если покупатель найден, начинается новый круг процедур. Предприниматель должен получить маркетинг от УОП. Иными словами, право на переговоры на том или ином рынке продукции по конкретной номенклатуре через определенного посредника. Срок согласования длится от 12 до 50 дней.

Далее необходимо согласовать коммерческое предложение на товар в УОП, только после этого можно предоставить это предложение иностранному заказчику. Срок согласования длится от 12 до 50 дней.

Цену продукции "Укроборонпром" также согласовывает или корректирует, после чего она должна устроить иностранного заказчика, что на практике происходит далеко не всегда.

Казалось бы, все готово к подписанию контракта, но не тут-то было - его тоже нужно согласовать с УОП. Срок согласования длится от 12 до 50 дней. Но на этом согласования не заканчиваются – далее начинается самое интересное.

Следующий этап – Государственная служба экспортного контроля Украины (ГСЭКУ), где необходимо получить экспортную лицензию, которая выдается этим государственным органом только после согласования с другими государственными органами - МОУ, СБУ, СВР, ГУР МОУ, в отдельных случаях – МИД.

Как это происходит? Частное предприятие, к примеру, подает заявку, содержащую всю коммерческую информацию о внешнеэкономической операции. Решение о выдаче лицензии на экспорт продукции предоставляется ГСЭКУ только в случае предоставления единогласных положительных выводов всеми перечисленными структурами. На практике это согласование длится от двух месяцев до двух-трех лет в отдельных случаях!

"Спецэкспортеры выполняют роль посредника между предприятиями ВПК и покупателями на внешних рынках, так как они единственные обладают монопольным правом на экспорт и импорт продукции военного и двойного назначения. За свои услуги они хотят от 10 до 30% от суммы контракта. Чиновник же в свою очередь тормозит процесс на каждом этапе, чтобы ему занесли взятку. Как следствие, государство и бюджет теряют средства. Чтобы деньги заходили в страну, необходимо вовремя согласовывать заявки и на корню менять эту порочную систему", – убежден эксперт.

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ И ОЖИВИТЬ ЭКСПОРТ ПРЕДПРИЯТИЙ ВПК?

"По сравнению с 2013 годом Украина потеряла рынки в 3-4 раза (В 2013 году в рейтинге SIRPI ГК "Укроборонпром" занимал 58-ю позицию с оборотом в $1,7 млрд. – Авт.). Если мы не сделаем неотложных вмешательств и изменений во внешенеэкономической коммерческой деятельности ВПК, то пройдем точку невозврата или, как говорится, пробьем очередное дно", – негодует Олег Шепита.

Олег Шепита

По мнению экс-первого заместителя генерального директора "Укроборонпрома" по вопросам внешнеэкономической деятельности, должна быть четкая и регламентированная процедура.

"Нужны четкие правила для спецэкспортеров. Экспортные лицензии на продукцию ВПК с четко определенными сроками рассмотрения заявок – не более 30 дней. Как это происходит в странах ЕС: даже относительно новые члены Европейского сообщества, как Польша и Болгария, провели "декоммунизацию" системы согласования и сегодня у них эта процедура занимает максимум 40 дней. Это положительно сказалось на поступлениях в бюджет и теперь предприятия этих стран являются бюджетообразующими локомотивами их экономик".

ЧТОБЫ УБРАТЬ БЮРОКРАТИЧЕСКИЕ ПРОВОЛОЧКИ, НУЖНА ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ ВСЕХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК И НОВЫЕ ЗАКОНЫ

- Олег Григорьевич, вы очертили большой круг проблем, с которыми сталкиваются предприятия ВПК, чтобы отправить продукцию на экспорт? Как изменить эту ситуацию?

- Это широкий круг вопросов. Как было отмечено выше, у нас нет контроля над процедурой прохождения спецконтроля. Система устарела и требует модернизации, инновационных подходов. Для того, чтобы упразднить бюрократические проволочки, необходимо поставить правильное техническое задание, чтобы произвести диджитализацию всех предприятий ОПК.

Без внедрения системы электронного документооборота (CRM – система управления взаимоотношениями с клиентами от англ. – Customer Relationship Management), мы так и будем терять свои позиции на мировых рынках, согласовывая заявки на экспорт годами. На мой взгляд, система CRM должна существенно упростить жизнь предприятиям ВПК. Нужно стремиться к развитию в цифровой сфере, внедрить так называемый tracking, чтобы предприниматель мог в режиме реального времени отслеживать, как проходит согласование в том или ином органе. Когда процедура будет автоматизирована с четко определенными сроками согласований, то коррупционная составляющая отпадет сама собой.

Нужно менять законодательство в сфере оборонно-промышленного комплекса и внедрять во все сферы деятельности ВПК такое понятие как transparency (прозрачность). Провести дерегуляцию и демонополизацию. Начать предоставлять лицензии на торговлю спецпродуктами частным и госкомпаниям. Тогда мы будем развиваться.

ПРОЗРАЧНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГИ, НОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И РАЗВИТИЕ ВПК

Эксперт также акцентировал внимание на важности прозрачных э-закупок:

"Должны быть выписаны четкие правила и критерии для компаний ВПК, которые намереваются принимать участие в госзакупкках на таких электронных площадках как Prozzorro. Для этого должны быть определены квалификационные условия для участников торгов, лицензирование их деятельности, чтобы отсевать тех, кто не является квалифицированным участником рынка и не может поставить продукцию надлежащего качества".

Олег Шепита уверен, что нужно комплексно подходить к решению всех наболевших вопросов: провести аудит, корпоратизацию, начать работу по государственно-частному партнерству и привлечению инвестиций в ОПК. Но начать, по его словам, необходимо с качественных кадровых изменений - должен прийти новый менеджмент со свежими взглядами, который ориентируется в проблемах ВПК и четко знает истории успеха стран-экспортеров, которые добились изменения порочной и прогнившей системы, а сегодня пожинают плоды своих реформ в виде значительного прироста поступлений средств в бюджеты их государств.

Сегодня мы видим, что в структуру "Укроборонпрома" вливается новая кровь, но процесс идет довольно медленно и многие ключевые должности по-прежнему занимают люди, которые были приведены на эти позиции прошлой властной командой. Они же и продолжают проводить ту политику, которую проводили последние пять лет. Нужно немедленно вычистить эти авгиевы конюшни и заменить неэффективную команду новым квалифицированным менеджментом.

"Чтобы ВПК Украины заработал, как единый слаженный механизм, который не дает сбоев, необходима профессиональная команда единомышленников на всех звеньях этой цепи – "Укроборонпром", "Укрспецэкспорт", ГСЭКУ, Минобороны, СБУ, СВР, которые, вместо того, чтобы создавать искусственные препятствия друг другу, вследствие которых страдают экспортеры и весь ВПК, будут помогать друг другу и дополнять. Тогда только мы упраздним технологическое отставание и будем думать, как искать новые возможности для Украины на мировых рынках, привлекать инвестиции", - убежден Олег Шепита.

По мнению специалиста, успехи в экспорте продукции ВПК призваны дать мощный импульс к развитию всего оборонно-промышленного комплекса Украины, венцом чего станет повышение обороноспособности страны и модернизация производства вооружений.

"Зачем нам нужен экспорт на внешних рынках? Не забывайте, что мы с вами живем в воюющей стране. Усовершенствовав систему экспорта, "Укроборонпром" сможет зарабатывать и накапливать капитал, при помощи которого мы сможем сделать нашу страну сильной, вооружить нашу армию по последнему слову техники, наконец-то начнем тотальную модернизацию предприятий ОПК, чтобы они могли создавать украинские современные образцы вооружений. Все это в комплексе должно привести к увеличению обороноспособности Украины. Мы должны включить весь потенциал наших конструкторских бюро, которые в силах генерировать продукты, к которым будет серьезный интерес на мировой арене. И, поверьте, наш потенциал настолько мощный, что эти вооружения станут не только востребованы на рынках, но и будут вызывать страх у врага на Востоке Украины", –резюмировал Олег Шепита.

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