Схемы Минюста: ведомство ушло в глухую оборону

Министерство юстиции Украины категорически не желает отвечать на информационные запросы СМИ, которые могут пролить свет на деятельность ведомства.

Еще 24 мая на электронный адрес callcentre@minjust.gov.ua был направлен первый запрос интернет-издания OBOZREVATEL насчет финансирования государственных программ в период 2016-2018 гг.

Уточним, что речь идет о программах, проектах и инициативах министерства (за счет государственного бюджета), которые касаются изменениий в национальном законодательстве в сфере развития системы госрегистрации прав и бизнеса, совершенствования регулирования нотариата, внедрения современной модели управления в пенитенциарной системе и др.

Также были вопросы о демонополизации админсервисов, борьбе с коррупцией и т.д.

3 июня запрос был направлен повторно на два e-mail Минюста. Также журналисты неоднократно звонили в call-центр (многоканальный), что выяснить, на каком этапе находится подготовка ответа. Однако специалисты call-центра "отсылали" их в канцелярию, где на телефонные звонки попросту никто не отвечал.

10 июня OBOZREVATEL отправил запрос уже по почте - заказным письмом. Позднее в редакцию пришло уведомление, что корреспонденция доставлена, письмо получено Минюстом 14 июня. И тишина.

Та же судьба постигла еще два запроса в Минюст. В них были серьезные вопросы к деятельности государственного предприятия "Национальные информационные системы" ("НАИС"), о мероприятиях по защите данных, содержащихся в Единых и Государственных реестрах, от необоснованных и противоправных фактических регистрационных действий и записей и т.д.

"НАИС"

По состоянию на сегодняшний день ответы не получены ни на один из перечисленных запросов, от Минюста не пришло даже банальной отписки.

Редакция не в первый раз обращается в министерство с информационными запросами, однако ранее ответы приходили в установленный законом срок - до пяти рабочих дней.

Таким образом мы делаем вывод, что Министерство юстиции намеренно игнорирует запросы журналистов OBOZREVATEL и нарушает закон. Это вынудило нас подготовить иск в суд.

Министр юстиции Украины - Павел Петренко

Отметим, что гробовое молчание Министерства юстиции никоим образом не повлияет на публикацию материалов из цикла расследований OBOZREVATEL. В ближайшее время мы расскажем о схемах Минюста – в том числе о тех, которые позволили рейдерам в течение последних нескольких лет осуществить мгновенные захваты предприятий у законных владельцев.

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