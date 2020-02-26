Схема с элитными евроавто в Украине: всплыли данные об участии сына экс-главы КС и депутата

Сын экс-главы Конституционного суда Андрей Стрижак и депутат Ужгородского городского совета Михаил Чурило могут быть организаторами схемы по продаже элитных автомобилей, украденных в странах Евросоюза.

Чурило являлся учасником преступной группы, а Стрижак – ее организатором, сообщает агенство Интерфакс со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

В Офисе Генерального прокурора уже сообщили о подозрении депутату. По версии следствия, он мог участвовать в банде, которая занималась воровством элитных автомобилей и продажи их на территории Украины. При этом на сайте ОГП о возможном участии в схеме Стрижака не сообщается.

Полиция поймала группировку, которая заработала 4 млн евро на авто из ЕС npu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Украине поймали организатора и четырех участников преступной группировки, которые незаконно ввозили из стран ЕС автомобили, провернув мошенническую схему на 4 млн евро.

Задержанные оформляли в лизинг автомобили в Евросоюзе, переправляли их через границу Украины по поддельным документам, ставили на регистрацию и в дальнейшем сбывали. Правоохранители установили 56 фактов подобных преступлений.

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