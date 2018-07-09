Шел в Крым? Всплыли детали о странностях с кораблем, задержанном Россией в Азовском море

Одно из суден, которое 8 июля было перехвачено ФСБ России в Азовском море, шло в оккупированную Керчь (Крым).

Название судна - Soutern Breeze. Судя по данным на сайте Marine Traffic, конечным пунктом в маршруте корабля была именно Керчь. При этом указано, что корабль ходит под флагом Мальты.

Однако в начале июня 2018 года судно с таким же названием и регистрационным номером уже попадало в руки ФСБ РФ.

Как писал тогда на своей странице в Facebook руководитель проекта "Майдан іноземних справ" Андрей Клименко, корабль отпустили через четыре часа после задержание. Любопытно, что тогда судно называли хорватским.

Вся информация о настоящем владельце корабля скрыта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, что Россия перебросила в Азовское море ударную группировку военных кораблей.