Шел из Мариуполя: в Керченском проливе произошло серьезное ЧП с кораблем

В Керченском проливе в среду, 13 марта, село на мель судно под флагом Либерии, которое направлялось из порта Мариуполя в Италию с грузом металла.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Росморречфлота. Уточняется, что корабль Maryland водоизмещением 20 тыс. тонн шел с 17 тыс. тоннами металла.

Снять его с мели при помощи четырех буксиров не получилось. Попытки поднять корабль продолжатся в пятницу, 15 марта.

Известно, что судно село на бровку, когда проходило Керченский пролив в караване и с лоцманом на борту.

В России заявили, что теплоход не мешает судоходству в Керченском проливе, которое осуществляется в штатном режиме. Само судно не повреждено, угрозы экологии и экипажу нет.

Корабль серии Maryland VesselFinder

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Москве вспыхнул корабль, пришвартованный в Нагатинском затоне Москва-реки на территории судостроительного и судоремонтного завода.

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