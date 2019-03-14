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Шел из Мариуполя: в Керченском проливе произошло серьезное ЧП с кораблем

7.2тЧитать материал на украинском

В Керченском проливе в среду, 13 марта, село на мель судно под флагом Либерии, которое направлялось из порта Мариуполя в Италию с грузом металла.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Росморречфлота. Уточняется, что корабль Maryland водоизмещением 20 тыс. тонн шел с 17 тыс. тоннами металла.

Снять его с мели при помощи четырех буксиров не получилось. Попытки поднять корабль продолжатся в пятницу, 15 марта.

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Известно, что судно село на бровку, когда проходило Керченский пролив в караване и с лоцманом на борту.

В России заявили, что теплоход не мешает судоходству в Керченском проливе, которое осуществляется в штатном режиме. Само судно не повреждено, угрозы экологии и экипажу нет.

Корабль серии Maryland

Корабль серии Maryland

VesselFinder

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Москве вспыхнул корабль, пришвартованный в Нагатинском затоне Москва-реки на территории судостроительного и судоремонтного завода.

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Место
Украина
Теги
РоссияКерченский пролив
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Охрименко Вадим
Охрименко Вадим
Раша лоцман!
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Никоноров Александр
Никоноров Александр
металлолом вывозят
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Махал Махалыч, никогда. :-)
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Никоноров Александр, тебя когда на помойку вывезут, кацапидар?
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