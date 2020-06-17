Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рекомендовал скандальному пророссийскому блогеру Анатолию Шарию готовиться к переезду в Российскую Федерацию.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, анонсировав раскрытие данных о том, кто перечислял деньги на финансирование терроризма.

"Операция "Разводной ключ" ставила перед собой задачу собрать деньги, которые предназначались для финансирования терроризма, на укрепление материальной базы украинских Вооруженных сил", – отметил Геращенко.

Советник главы МВД уточнил, что после обнародования итогов спецоперации, Шарию следует собрать вещи и приготовиться к переезду на постоянное место жительства в РФ.

"После обнародования итогов спецоперации "Разводной ключ", товарищу Шарию – собрать вещи и приготовиться к переезду на ПМЖ в Российскую Федерацию до момента ареста и выдачи Украине за организацию финансирования международного терроризма", – написал он.

"Собрать вещи и приготовиться!" В МВД Украины посоветовали Шарию переехать в Россию

"Собрать вещи и приготовиться!" В МВД Украины посоветовали Шарию переехать в Россию

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июня в Киеве состоялся митинг против партии Шария. Его сторонники также устроили свою акцию. Между протестующими произошли стычки, однако полиция прекратила их.