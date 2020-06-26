Шария вызвали на допрос по делу об отмывании доходов

Блогера и лидера "Партии Шария" Анатолия Шария вызвали на допрос в деле о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

Он должен состояться в 10:00 четверга, 3 июля, в одном из отделов Главного следственного управления Государственной фискальной службы в Киеве. Повестка опубликована 26 июня на сайте ГФС Украины.

Отметим, что речь идет о уголовном производстве по статье 209 УК Украины. Детали дела не разглашаются. В сообщении указано только, что производство зарегистрировано 2 июня 2020 года.

Издание "Страна" со ссылкой на источники в ГФС, пишет, что дело касается финансирования "Партии Шария". При этом ее лидера на допрос хотят вызвать в связи с его же заявлениями.

Скриншот повестки (sfs.gov.ua)

"О том, что первый номер в списке Оппозиционного блока на выборах в 2019 году политик Евгений Мураев предлагал Шарию два миллиона долларов США за то, чтобы он снялся с выборов в пользу ОПЗЖ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что о таком предложении от политика Анатолий Шарий ранее писал в своем Telegram-канале и заявил в эфире нескольких телеканалов 24 июня. Издание также утверждает, что на допрос по этому же делу будет вызван и Евгений Мураев.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Майдане 17 июня представители движений "Демократична сокира" и "Рух ветеранів України" развернули протестный митинг против "Партии Шария". Со своей стороны его сторонники провели контракцию под Офисом президента.