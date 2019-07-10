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Шария сняли с розыска и отменили заочный арест: детали решения суда

3.2т Читать материал на украинском

Киевский апелляционный суд отказался отменить постановление о снятии с розыска и отмене заочного ареста блогера Анатолия Шария.

Как передают "Украинские новости", прокуратура просила суд отменить постановление Шевченковского районного суда Киева о возвращении дела против Шария на дополнительное расследование в прокуратуру, отмене его розыска и ареста.

Апелляционный суд отклонил жалобу прокуратуры, таким образом, решение суда об отмене розыска и заочного ареста Шария вступило в силу.

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Дело против Шария было открыто по факту применения огнестрельного оружия в ходе конфликта с посетителем в ресторане McDonalds в Киеве в мае 2011 года.

Анатолий Шарий

Анатолий Шарий

скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июля Центральная избирательная комиссия отменила решение о регистрации блогера Анатолия Шариякандидатом в народные депутаты. Также ранее Шария обвинили в том, что он обладает двойным гражданством.

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Персона
Анатолий Шарий
Место
Украина
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Этого ушлепка нужно шлепнуть и дело с концом... Белов то!
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1
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УРОНИЛИ САЛО
УРОНИЛИ САЛО
Lavrynenko Yurii, ты сразу в прокуратуру пиши-так. мол.и так подстекаю людей шлепнуть того ушлепка.прошу офрмить явку с повинной.
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УРОНИЛИ САЛО
УРОНИЛИ САЛО
ура-ШАРИЙ ПРИЙЭ-ПОРЯДОК НАВЭДЭ
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