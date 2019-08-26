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''Шантаж не пройдет'': стало известно, кого в Киеве обстреляли из гранатомета

5.8т Читать материал на украинском

В Киеве с гранатомета обстреляли офис украинского бизнесмена и президента Федерации бокса Владимира Продивуса.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что "под удар" попал его офис на улице Паньковской, 5, но он не намерен поддаваться на шантаж.

"Такие методы переговоров со мной не работают и никогда не работали. Да, взрывом можно испугать людей во дворах рядом, можно повредить здание или даже его разрушить. Скорее всего, в Киеве заговорят, что кто-то пытается вернуть в столицу 90-е. Но лучше было бы, если заказчик всего этого маскарада и не начинал вот такой попытки со мной о чем-либо договориться или отомстить за свои обиды", — написал он.

Отметим, Владимир Продивус является экс-народным депутатом и бизнесменом. Известен он также как президент Национальной федерации бокса Украины.

Новости
Опубликованы новые фото и видео с места, где в Киеве в ночь на 26 августа расстреляли здание "Мостобуд" из гранатомета.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В ночь на 26 августа в Киеве из гранатомета расстреляли здание, где находится ОАО "Мостобуд" на улице Паньковская, 5. Взрыв произвели из ручного противотанкового гранатомета. Полиция для розыска стрелка ввела план перехвата "Сирена".

  • Опубликованы новые фото и видео с места, где в Киеве в ночь на 26 августа расстреляли здание "Мостобуд" из гранатомета.

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Место
Украина Киев
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Исаев Максим
Исаев Максим
Отпечатки грязных лап ПутЕна уже обнаружены? При Потрошенко их везде находили!
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