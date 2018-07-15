Шансов выжить не было: на Херсонщине мужчина с ребенком попали в ДТП

В Херсонской области в жуткой аварии погиб мужчина с 10-летним сыном. В скутер, на котором ехала семья, сзади врезался легковой автомобиль Skoda.

ДТП произошло 14 июля около города Алешки (Цюрупинск), рядом с мостом через речку Конка.

По предварительной информации, водитель двухколесного транспорта внезапно начал поворачивать с правой полосы влево, намереваясь развернуться в противоположном направлении. В это время сзади ехала Skoda. Произошел удар, в результате которого скутерист с сыном погибли на месте.

Схема ДТП

Место происшествия Карты. Гугл.

На месте происшествия полиция обнаружила сумку с едой и удочки, вероятно, мужчина с ребенком ехали на рыбалку.

Отметим, что в легковушке Skoda находилась семья из Киева, которая ехала отдыхать на море. Люди не пострадали.

В ДТП были повреждены также автомобили Volkswagen и BMW, которые столкнулись из-за того, что водитель Skoda начал резко тормозить, стремясь избежать столкновения со скутером.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 286 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть).

Также сообщим о других ДТП, произошедших в Украине 14 июля.

В Харькове пьяный водитель ВАЗ сбил на тротуаре коляску с 5-месячным ребенком. От удара малыша выбросило из коляски и он погиб на месте происшествия. 20-летняя мать в ДТП не пострадала, но от волнения потеряла сознание.

ГУ НП в Харьковской области

ГУ НП в Харьковской области

В полиции сообщили, что 28-летний водитель не справился с управлением, в результате чего выехал на тротуар.

По информации народного депутат от фракции "Народный фронт" Антона Геращенко, водитель в момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения.

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В Одесской области, возле села Дачное, столкнулись легковой автомобиль Citroen и грузовик DAF. В результате погибла 4-летняя девочка – пассажирка легковушки. Также травмы получили трое взрослых: водитель и пассажиры.

ГСЧС в Одесской области

ГСЧС в Одесской области

В селе Счастливцево Херсонской области водитель ВАЗ сбил инвалида, который на коляске переезжал дорогу по пешеходному переходу. В результате мужчину с ограниченными возможностями вместе с коляской протащило по дороге около 20 метров. От полученных травм пострадавший погиб на месте происшествия.

Схема ДТП

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