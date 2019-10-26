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27 октября • обновлено в 00:51
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Шансов спастись не было: на Ривненщине заживо сгорел 5-летний ребенок

1.1т Читать материал на украинском

В селе Рокитное Ривненской области трагически погиб 5-летний ребенок.

Как сказано в сообщении пресс-службы областного управления ГСЧС, ребенок, предварительно, игрался с огнем.

"Мальчик играл спичками, залез на чердак, где было много горючих материалов (солома, дрова, вещи домашнего обихода) и ненароком поджег все. Очевидно ребенок испугался огня и спрятался в угол чердака. Спастись у мальчика шансов практически не было", - сказано в сообщении.

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Место
Украина Ривне
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