Шансов спастись не было: на Ривненщине заживо сгорел 5-летний ребенок

В селе Рокитное Ривненской области трагически погиб 5-летний ребенок.

Как сказано в сообщении пресс-службы областного управления ГСЧС, ребенок, предварительно, игрался с огнем.

"Мальчик играл спичками, залез на чердак, где было много горючих материалов (солома, дрова, вещи домашнего обихода) и ненароком поджег все. Очевидно ребенок испугался огня и спрятался в угол чердака. Спастись у мальчика шансов практически не было", - сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Ривненщине 19-летняя мать избила своего новорожденного ребенка, после чего заперла его в комнате общежития и исчезла.

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