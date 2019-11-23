Задержание экс-главы Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Евгения Бамбизова 19 ноября "не имело никаких законодательных оснований и полностью противоречит нормам УПК".

Об этом Бамбизов заявил на своей странице в Facebook. По его словам, ему вручили подозрение от ГПУ на 101 страницу и 5 томов ходатайства относительно содержания под стражей. Однако Шевченковский суд отказал прокурорам в ходатайстве.

"Вообще, вся эта история больше напоминает некий фарс или последний "дембельский" аккорд в работе шайки гопников, чем на действия профессиональных юристов-прокуроров", - написал он.

"Чуть позже я расскажу об истории нашего знакомства с прокурором Куликом и о его истинные мотивы сфабриковать дело против меня. Впереди еще работа по отмене подозрения, привлечение прокуроров к ответственности за превышение полномочий и, пожалуй, отправки их на принудительное лечение", - добавил Бамбизов.

Бамбизов сообщил о победе над ГПУ в суде facebook

Как писал OBOZREVATEL, в сентябре после проверки крупной компании произошло увольнение Бамбизова с должности главы Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы.

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