Шабунину сожгли дом под Киевом: полиция назвала причину возгорания

Карина Бондаренко Расследования 07:40, 22.09.2020 Обновлено: 07:59, 22.09.2020

Причиной пожара в доме руководителя общественной организации "Центр противодействия коррупции", активиста Виталия Шабунина стал умышленный поджог.

Результаты экспертизы, проведенной Национальной полицией Украины, пострадавший сообщил на своей странице в Facebook.

"Получили выводы экспертизы относительно моего дома – 100% умышленный поджог", – написал Шабунин.

Он подчеркнул, что не имеет претензий к результатам экспертизы и добавил, что не может разглашать материалы дела.

"Поджог осуществлялся способом, который оставлял минимальные шансы на спасение людей в доме. Чудо Господа, что соседка среди ночи не спала", – уточнил активист.

Шабунин отметил, что исполнители и заказчики преступления пока не найдены.

Результат экспертизы.
Виталий Шабунин в Facebook

Он также поблагодарил людей, которые помогли его семье средствами на восстановление сгоревшего дома. Шабунин пожаловался, что ему не хватает более 10 тысяч долларов, чтобы закончить работы и попросил поддержать его.

"В эту сумму входит только восстановление уничтоженного поджогом. Деньги на другие работы (заборы, отвод воды, детскую мансарду, двор и т.д.), а также необходимые бытовую технику и мебель возьму в кредит", – добавил Шабунин.

Напомним, что в августе украинцы за месяц собрали 42 тысячи долларов на восстановление дома Шабунина.

Активист восстанавливает сгоревший дом.
Виталий Шабунин в Facebook
Причиной пожара в доме Шабунина оказался поджог.
Виталий Шабунин в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

  • активисту Виталию Шабунину неизвестные ночью 23 июля подожгли дом по улице Энтузиастов в селе Гнедин Бориспольского района Киевщины.

  • В полиции Киевщины опровергли заявления о якобы обнаружении остатков от взрывного устройства на у дома активиста Виталия Шабунина.

  • Шабунин получил статус потерпевшего в производстве по вероятному поджогу его дома в селе Гнедин под Киевом. Активист пожаловался на ход расследования.

  • Украинцы за месяц собрали 42 тысячи долларов на восстановление дома антикоррупционера Виталия Шабунина.

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