Шабунину сожгли дом под Киевом: полиция назвала причину возгорания

Причиной пожара в доме руководителя общественной организации "Центр противодействия коррупции", активиста Виталия Шабунина стал умышленный поджог.

Результаты экспертизы, проведенной Национальной полицией Украины, пострадавший сообщил на своей странице в Facebook.

"Получили выводы экспертизы относительно моего дома – 100% умышленный поджог", – написал Шабунин.

Он подчеркнул, что не имеет претензий к результатам экспертизы и добавил, что не может разглашать материалы дела.

"Поджог осуществлялся способом, который оставлял минимальные шансы на спасение людей в доме. Чудо Господа, что соседка среди ночи не спала", – уточнил активист.

Шабунин отметил, что исполнители и заказчики преступления пока не найдены.

Он также поблагодарил людей, которые помогли его семье средствами на восстановление сгоревшего дома. Шабунин пожаловался, что ему не хватает более 10 тысяч долларов, чтобы закончить работы и попросил поддержать его.

"В эту сумму входит только восстановление уничтоженного поджогом. Деньги на другие работы (заборы, отвод воды, детскую мансарду, двор и т.д.), а также необходимые бытовую технику и мебель возьму в кредит", – добавил Шабунин.

Напомним, что в августе украинцы за месяц собрали 42 тысячи долларов на восстановление дома Шабунина.

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