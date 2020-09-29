Несподіваний блог… але дивитися на те, що відбувається і мовчати, - я не можу. Йдеться про сумновідому справу закупівлі палива Міноборони у компанії Трейд Коммодіті.

Коли Національне бюро розслідувань лише бралося за розслідування цієї оборудки, я публічно заявив в інтерв’ю "Гордону". Сподіваюся, справа досягне істини. А істина полягає в тому, що ніякого складу злочину немає…". На той час, справа народилася внаслідок конкурентної боротьби у двох площинах:

по-перше, між постачальниками палива;

по-друге, боротьби всередині Міноборони, між деякими товаришами, котрі бажали встановити контроль над великими грошовими потоками. І якщо років зо три тому я ще публічно сподівався, що істина у цій історії буде переможе, то зараз мені здається, що НАБУ та САП прагнуть цю істину приховати.

Хочу ще раз наголосити, що, на мій погляд, цей скандал починався як елемент конкурентної боротьби, і виявився дуже резонансним: і через великі суми нібито завданих збитків, і завдяки причетності до нього високих фігурантів з Міноборони; я можу зрозуміти, чому декілька років тому нові антикорупційні органи відреагували на цей подразник. Але коли в процесі розслідування стало зрозуміло, що складу злочину немає, чому антикорупціонери не набралися сміливості визнати та не закрили справу? Тільки тому, що було потрачено чимало часу та грошей? А також зроблено чимало гучних заяв?

Вважаю, що маю право на такі заяви, адже на той момент я очолював тендерний комітет Міноборони та брав активну участь в організації електронних торгів. Постачання армії в царині паливно-мастильних матеріалів на той момент стало критичним, важливим був кожен день. Тому МО, після величезної кількості нарад на всіх рівнях, ухвалило рішення про необхідність та юридичну обгрунтованість укладення додаткових угод (спричинених зростанням світових цін на нафту) з Трейд Коммодіті з метою негайного забезпечення армії паливом. Слід зазначити, що навіть після укладення цих додаткових угод, вартість палива все одно залишалися однією з найнижчих на ринку. Тоді як на наступних торгах, - після "антикорупційного" втручання НАБУ, Міноборони закупило паливо у наступних постачальників дорожче на 300 млн грн за той самий обсяг.

Слід зазначити, що компанія Трейд коммодіті була однією з перших, яка прийняла наші – нові на той час - правила гри на ринку закупівель, формульованих так: "найнижча ціна, найвища якість, нульові відкати". І вже у першому ж тендері ТК перемогло з ціною 15 тис. грн. за тонну. У двох інших учасників пропозиції були на рівні понад 25 тис. грн за тонну. Ось наскільки ціни багатьох гкравців були задерті вгору!!! Ви можете здогадатися, якою була жага до перемоги інших учасників.

Знаючи це все, я із здивуванням спостерігав за трансляцією останнього судового засідання ВАСУ у цій справі. Я не міг зрозуміти, чому слідство та прокурори намагалися доказати злочин, якого не було, вдаючись до різних, не зовсім красивих маніпуляцій.

У мене до суспільства просте запитання: чому так відбувається?

Я щиро радий тОму, що нові антикорупційні органи отримали великий кредит довіри суспільства. Так і має бути, бо без громадської підтримки ми не зможемо зламати корупційного спрута. Але ця довіра не є карт-бланшем на свавілля, дозволом недобросовісно працювати

Тому я звертаюся до третього сектора, до патріотів - юристів, які не толерують брехню, зловживання та корупцію:

ПРОШУ ПРОВЕСТИ АУДИТ ДАНОЇ СПРАВИ, ВИВЧИТИ ДОКАЗИ ТА ПРИЛЮДНО ЗРОБИТИ ВИСНОВКИ та навіть організувати публічну дискусію щодо реальної ситуації у справі.

Віталій Шабунін та Центр протидії корупції, Масі Найєм і юридична компанія "Міллер", фундація DEJURE, Ігор Луценко, Михайло Чаплига, Мирослав Гай, Юрій Бутусов, Роман Сініцин, Віталій Дейнега, - звертаюся насамперед до вас, а також прошу відгукнутися інших небайдужих людей щодо відновлення дій, спрямованих на неупереджене, справедливе розслідування справи.

Цей кейс не про виправдання якоїсь кампанії, а про принципи прозорості та справедливості. Не можна наказувати тих, хто вартий нагород: чи то за бажання працювати чесно, чи за готовність взяти відповідальність у критичний момент.