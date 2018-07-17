Страсти по Холодницкому: Шабунина облили зеленкой на митинге Кивы

В Киеве под зданием Специализированной антикоррупционной прокуратуры неизвестные напали на главу правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина и облили его зеленкой, применив силу.

Под стенами САП проходит акция "Холодницкий, пакуй вещи и на выход!" с требование отставки главы ведомства.

Как говорится на странице ЦПК в Facebook, на защиту руководителя САП пришел скандальный так называемый глава Соцпартии Украины Илья Кива, организовавший альтернативный митинг.

Шабунин же пытался поговорить со сторонниками Кивы и объяснить им, что антикоррупционные органы не вредят государству, а наоборот призваны очистить систему от взяточничества.

Напали на руководителя ЦПК как раз в момент, когда он подошел к Киве, самому "главе Соцпартии" также досталось – часть зеленки попала и на него

Сторонники Кивы ведут себя агрессивно. Они признали, что их привел сюда "молодой, красивый парень бороться против коррупции".

Сторонники Кивы ведут себя агрессивно. Они признали, что их привел сюда "молодой, красивый парень бороться против коррупции".

Шабунин на своей странице в Facebook написал, что Киву под САП глава МВС Арсен Аваков, организовав ему "батальон бабушек и детей" на защиту Холодницкого.

По информации ЦПК, один из нападавших на Шабунина был задержан. Сам потерпевший после нападения был вынужден срочно уехать в больницу.

Как позже сообщил ЦПК в своем Twitter, у Шабунина диагностированы химические ожоги глаз после того, как его облили зеленкой.

К твиту прилагается фотокопия справки из Александровской городской клинической больницы, в которой указан диагноз: "химический ожог конъюнктивы склеры I степени обоих глаз". Шабунину назначено лечение.

Сьогодні під стінами САП група молодиків у військовій формі напали на голову правління ЦПК Віталія Шабуніна та залили очі зеленкою. Згідно з медичним висновком Олександрівської лікарні, у Шабуніна хімічний опік обох очей. pic.twitter.com/hAKr4SGr0o — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) July 17, 2018

Напомним, 20 марта в кабинете главы САП были найдены подслушивающие устройства. Тогда же некоторые СМИ сообщили о скорой отставке Холодницкого из-за проблем со здоровьем и "слишком нервной работы".

27 марта генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что руководителя САП прослушивали в его рабочем кабинете, и рассказал, что этим занималось НАБУ под процессуальным руководством ГПУ.

Позже Луценко подал представление в квалификационную-дисциплинарную комиссию прокуроров с просьбой рассмотреть вопрос об отставке Холодницкого. По словам генпрокурора, документ направлен в рамках уголовного производства, которое расследуется общей группой ГПУ и НАБУ. Позже СМИ опубликовали детали разговоров в кабинете Холодницкого.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сытник рассказал о мести Холодницкого за прослушку. Глава САП в ответ посоветовал ему обратиться к психиатру.