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Страсти по Холодницкому: Шабунина облили зеленкой на митинге Кивы

6.2тЧитать новость на украинском

В Киеве под зданием Специализированной антикоррупционной прокуратуры неизвестные напали на главу правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина и облили его зеленкой, применив силу.

Под стенами САП проходит акция "Холодницкий, пакуй вещи и на выход!" с требование отставки главы ведомства.

Как говорится на странице ЦПК в Facebook, на защиту руководителя САП пришел скандальный так называемый глава Соцпартии Украины Илья Кива, организовавший альтернативный митинг.

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Шабунин же пытался поговорить со сторонниками Кивы и объяснить им, что антикоррупционные органы не вредят государству, а наоборот призваны очистить систему от взяточничества.

Напали на руководителя ЦПК как раз в момент, когда он подошел к Киве, самому "главе Соцпартии" также досталось – часть зеленки попала и на него

Сторонники Кивы ведут себя агрессивно. Они признали, что их привел сюда "молодой, красивый парень бороться против коррупции".

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Сторонники Кивы ведут себя агрессивно. Они признали, что их привел сюда "молодой, красивый парень бороться против коррупции".

Шабунин на своей странице в Facebook написал, что Киву под САП глава МВС Арсен Аваков, организовав ему "батальон бабушек и детей" на защиту Холодницкого.

По информации ЦПК, один из нападавших на Шабунина был задержан. Сам потерпевший после нападения был вынужден срочно уехать в больницу.

Как позже сообщил ЦПК в своем Twitter, у Шабунина диагностированы химические ожоги глаз после того, как его облили зеленкой.

К твиту прилагается фотокопия справки из Александровской городской клинической больницы, в которой указан диагноз: "химический ожог конъюнктивы склеры I степени обоих глаз". Шабунину назначено лечение.

Напомним, 20 марта в кабинете главы САП были найдены подслушивающие устройства. Тогда же некоторые СМИ сообщили о скорой отставке Холодницкого из-за проблем со здоровьем и "слишком нервной работы".

27 марта генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что руководителя САП прослушивали в его рабочем кабинете, и рассказал, что этим занималось НАБУ под процессуальным руководством ГПУ.

Позже Луценко подал представление в квалификационную-дисциплинарную комиссию прокуроров с просьбой рассмотреть вопрос об отставке Холодницкого. По словам генпрокурора, документ направлен в рамках уголовного производства, которое расследуется общей группой ГПУ и НАБУ. Позже СМИ опубликовали детали разговоров в кабинете Холодницкого.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сытник рассказал о мести Холодницкого за прослушку. Глава САП в ответ посоветовал ему обратиться к психиатру.

Место
УкраинаКиев
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
молодцы быдломасса. друг друга жрите, обливайте, уничтожайте.
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Савченко Олег
Савченко Олег
Кротов Даниил, А живіть в своїй стабільності, більше схожій на цвинтар. А жити вам треба довго, щоб пенсію хоч один раз отримати.
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Великий грантоїд-антікорупціонєр Віталя Шабунін (всі результати антікорупціонної діяльності якого - це нехілий будиночок і купа земельних ділянок) та наркоман-соціаліст Ківа зійшлись в епічному батлі. Битва жаби з гадюкою. Мабуть, якийсь грант не поділили. Чи грошикі кремлівські.
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