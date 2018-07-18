Шабунин в зеленке: Луценко решил прекратить "ватную традицию"

Генеральный прокурор Юрий Луценко поручил расследовать нападение на главу "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина, которого 17 июля облили зеленкой возле здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Киеве.

"Считаю, что пора прекратить ватную традицию использовать зеленку против оппонентов. Это не только опасно для здоровья, имеет признаки уголовного преступления, но и подло", - написал Луценко на своей странице в Facebooк..

Уголовное производство должна зарегистрировать киевская прокуратура.

Напомним, накануне под зданием САП прошел митинг за отставку Назара Холодницкого, во время которого сторонники так называемого главы Соцпартии Украины Ильи Кивы облили Шабунина зеленкой. Как оказалось глава ЦПК получил серьезные ожеги глаз.