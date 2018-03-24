"Сгубила водка": стало известно о смерти террориста "ДНР" из России

В России сообщили о смерти члена одного из незаконных вооруженных бандформирований, который воевал на стороне так называемой ДНР Владимира Ноздрина.

Террорист с позывным "Близнец" был родом из города Ростов-на-Дону (РФ), сообщает в Twitter блогер Necro Mancer.

С 2015 года Ноздрин числился в составе незаконного вооруженного бандформирования "Республиканская гвардия Донецкой народной республики".

В социальных сетях близкие 33-летнего террориста сообщают, что его "сгубила водка".

Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети показали ликвидированного террориста "ДНР" с позывным "Механик".