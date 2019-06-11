Сгорели заживо: опубликовано жуткое видео пожара в одесской психбольнице

Состоянием на шесть утра, 11 июня, в Одессе после пожара в психиатрической лечебнице в больницах остаются пять человек.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, спасатели вытащили из огня 15 человек, четыре умерли не приходя в сознание. Также шесть пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии с признаками отравления угарным газом. Но позже двое из них скончались.

Отмечается, что в 04:20 госпитализировали еще одного человека, его состояние стабильное. Всего к тушению пожара привлекалось 57 человек личного состава и 12 единиц техники.

Также в сети опубликовано видео пожара с высоты птичьего полета, на котором видно, как огонь охватил здание и пылал ярким пламенем.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе, 10 июня, в психиатрической больнице №7 произошел крупный пожар. В результате трагедии погибли шесть человек, среди которых медсестра, минимум трое пострадали. Всего в корпусе находилось 57 человек.

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