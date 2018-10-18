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Сгорели сотни метров: в Одессе произошел масштабный пожар

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В Одессе выгорело 600 квадратных метров территории на морском побережье - пожар уничтожил 16 домиков для отдыха (куреней) и здание администратора (шкиперскую).

Локализация пожара 17 октября длилась около двух часов, сообщил заместитель начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации и применения сил ГУ ГосЧС Украины в Одесской области Александр Крицкий, передает "Радио Свобода".

"Пожарно-спасательные подразделения работали в сложных условиях. Сложность тушения пожара была обусловлена ​​сильным порывистым ветром и отсутствием противопожарных разрывов между сооружениями. Также сложность была обусловлена ​​отсутствием подъездов к месту пожара", - рассказал он.

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Сгорели сотни метров: в Одессе произошел масштабный пожар
Сгорели сотни метров: в Одессе произошел масштабный пожар
Сгорели сотни метров: в Одессе произошел масштабный пожар

По словам спасателя, пожарные автоцистерны удалось установить только на расстоянии от 200 до 300 метров непосредственно от места пожара. Также осуществлялся подвоз и перекачки воды с расстояния почти 500-700 метров.

Окончательные причины пожара еще неизвестны, вероятная причина - неосторожное обращение с огнем в одном из куреней. Пострадавших и погибших нет.

В тушении пожара принимали участие 18 единиц техники и 84 человека личного состава. Во время пожара в некоторых домах взрывались баллоны с газом. Последний раз пожар в куренях был в 2017 году - тогда огонь также уничтожил несколько пляжных домов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе произошел масштабный пожар в санатории.

Место
УкраинаОдесса
Объект
ГосЧС
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Шоу опять хахлов ебошат
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