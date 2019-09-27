"Сгорел за 28 секунд": Гонтарева рассказала детали о поджоге дома

Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, дом которой недавно сожгли под Киевом, заявила, что за преступлением стоят профессионалы.

В интервью "UA: Украинское радио" она заявила, что здание сгорело за 28 секунд и даже прибывшие вовремя пожарные не смогли справиться с огнем (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Валерия Гонтарева "ГолосUA"

"Детали, которые я знаю, это только то, что работали профессионалы, которые сожгли мой дом за 28 секунд. Бросили два больших рюкзака, наполненных горючей смесью, а после – военный файер. Дом загорелся. И даже когда приехали пожарные, они не могли погасить дом три часа", – рассказала бывшая глава регулятора.

Гонтарева добавила, что сначала спасатели час тушили дом снаружи и затем два часа внутри. Однако за это время там все выгорело дотла.

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