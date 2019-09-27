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27 сентября • обновлено в 18:44
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"Сгорел за 28 секунд": Гонтарева рассказала детали о поджоге дома

7.7т Читать материал на украинском

Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, дом которой недавно сожгли под Киевом, заявила, что за преступлением стоят профессионалы.

В интервью "UA: Украинское радио" она заявила, что здание сгорело за 28 секунд и даже прибывшие вовремя пожарные не смогли справиться с огнем (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Валерия Гонтарева

Валерия Гонтарева

"ГолосUA"

"Детали, которые я знаю, это только то, что работали профессионалы, которые сожгли мой дом за 28 секунд. Бросили два больших рюкзака, наполненных горючей смесью, а после – военный файер. Дом загорелся. И даже когда приехали пожарные, они не могли погасить дом три часа", – рассказала бывшая глава регулятора.

Гонтарева добавила, что сначала спасатели час тушили дом снаружи и затем два часа внутри. Однако за это время там все выгорело дотла.

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Персона
Валерия Гонтарева
Место
Украина
Тег
НБУ
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Комментарии на сайте не модерированы
Мир Миру
Мир Миру
Краще б десь у Лондоні згорів її будинок.
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