Угодья только для VIP и процветающее браконьерство: как в Украине охоту превратили в развлечение "элиты"

В начале августа в Украине официально начался очередной сезон охоты. К сожалению, редко такое событие обходится без новостей о несчастных случаях или сообщениях о браконьерстве.

OBOZREVATEL выяснил, чем опасно это увлечение, процветает ли в нашей стране браконьерство, а также какая ответственность предусмотрена за нарушения правил охоты.

На охоте гибнут не только звери

Несчастные случаи во время охоты, к сожалению, не редкость в Украине. Практически во время каждого сезона появляется информация о случайных ранениях и даже убийствах по неосторожности.

Например, в Кировоградской области во время охоты на пернатых мужчина застрелил своего друга. Плавая по озеру на лодке, пытаясь подстрелить птицу, один из них выстрелил и попал в голову напарнику, который в этот момент приподнялся и оказался на линии огня. Ранение оказалось смертельным.

В Хустском районе Закарпатья местный житель сообщил полиции, что во время охоты по собственной неосторожности застрелил друга. Как потом выяснили правоохранители, мужчины оказались браконьерами, разрешения на охоту у них отсутствовали, а ружья не были зарегистрированы.

Но бывают случаи, когда люди гибнут, еще даже не начав охотится. В апреле 2020 года на Волыни охотник раскладывал оружие возле автомобиля и, пытаясь поймать выпавшее ружье случайно застрелил своего напарника.

В большинстве случаев причиной гибели людей является неосторожность или несоблюдение элементарных правил.

Вы браконьера не видели?

Большинство охотников придерживаются установленных правил и являются законопослушными гражданами. Они прекрасно понимают, что варварские способы охоты не только наносят вред природе, но и чреваты другими проблемами. Но, несмотря на административную и криминальную ответственность за браконьерство, находятся люди, которые все равно нарушают закон.

В Тисменицком районе Ивано-Франковской области жители одного из сел вызвали полицию из-за выстрелов в поле. Правоохранители около 20 минут гонялись за неизвестным автомобилем, который при их появлении пытался уехать с места происшествия. Как потом оказалось, за рулем в состоянии алкогольного опьянения находился глава одного из сельсоветов, а в салоне машины нашли ружье, которое перевозилось с нарушением правил. Местные жители предположили, что охотник вечером пытался с помощью фонаря подстрелить пару зайцев.

Но бывает, что в браконьерстве подозревают тех, кто с этим явлением обязан бороться по долгу службы. В ноябре 2017 года в соцсетях появились фотографии, на которых изображены двое мужчины с ружьями, позирующие рядом с мертвой рысью – животным, внесенным в Красную книгу Украины.

Охотников быстро опознали – ими оказались сотрудник одного из Закарпатских лесных хозяйств и его сын. Лесник в свое оправдание заявил, что рысь не убивал, она была сбита машиной, а он только сфотографировался. После служебной проверки, мужчину уволили, но не за браконьерство. Потом он в судебном порядке пытался восстановиться в должности.

Охота для VIP, или бедным вход воспрещен

Не секрет, что в Украине существуют места, в которых охотится строго запрещено. Но, как известно определенная сумма денег решает все вопросы. Неоднократно возникали скандалы, связанные с охотой в заповедниках, рекреационных зонах, которая устраивается для высокопоставленных и обеспеченных людей. Об этих VIP-заказниках прекрасно знают местные власти, но, к сожалению, их деятельность до сих пор не прекращена.

Как рассказал OBOZREVATEL один из охотников–любителей, охотится можно даже в заповедниках и на краснокнижных животных.

"Главное – знать, с кем договариваться – некоторые решают этот вопрос через лесников, кто-то через руководство заповедников. Вопрос только в цене или наличии связей у желающего устроить себе царскую охоту. И тогда никто ничего не увидит и не услышит", – подчеркнул наш собеседник.

Отметим, что в январе 2020 года известный украинский эколог Владимир Борейко рассказал об проведении охоты в государственной резиденции Залесье, которую указом президента Виктора Ющенка еще в 2010 году должны были сделать национальным природным парком. По его словам, несмотря на заверение Офиса президента, на территории резиденции каждые выходные звучат выстрелы. Кроме того, он сообщил, что недалеко от местного заказника были найдены останки не только оленей, но и лося, которого, как известно, убивать запрещено законом.

Добавим, что в марте текущего года на сайте Верховной Рады был размещен законопроект, от нардепа из фракции "Слуга народа", которым предлагается узаконить вольерную охоту, а также легализовать всесезонное убийство животных на закрытых территориях. Кроме того, документом предусмотрено создание списка "вредных животных", которых можно убивать везде и круглый год.

Браконьера можно наказать, если…

Как рассказали OBOZREVATEL в полиции, проще всего наказать браконьеров, если они пойманы с поличным. В тоже время, правоохранители отмечают, что в случае, когда факт незаконной охоты не удается задокументировать по "горячих" следах, найти виновного достаточно сложно.

"Чаще всего, останки незаконно убитого животного находят спустя определенное время и это делает поиск злоумышленника проблематичным. То есть существует много факторов, которые влияют на поиск и наказание браконьеров. Но если же его личность установлена, то есть все механизмы для того, чтобы привлечь его к ответственности", – подчеркнули в полиции.

Охотится нужно правильно

Правоохранители констатируют, что основными нарушениями, которые были выявлены с начала нынешнего сезона охоты, являются отсутствие тех или иных документов, в частности контрольной карточки учета добытой дичи.

Для того, чтобы не иметь проблем с законом нужно помнить, что в Украине действуют ряд запретов, связанных с охотой.

Например:

запрещено охотиться из лодки или автомобиля с включенными двигателями, а также применять источники света, которые могут ослепить зверей;

категорически запрещено охотится в заповедниках, в пределах населенных пунктов, в темное время суток, а также в запрещенные для охоты сроки на соответствующие виды животных;

запрещается охота с применением или использованием запрещенных орудий, в частности клеев, петель, капканов.

Правоохранители напоминают, что в случае серьезных нарушений кроме штрафов для охотников предусмотрены более серьезные наказания – вплоть до аннулирования разрешение на хранение оружия.

Отметим, что за нарушение правил охоты предусмотрена административная ответственность. В частности, без надлежащего на то разрешения, в запрещенных местах или время, недозволенными орудиями или способами. Кроме того, в соответствии со статьей 248 (Незаконная охота) Уголовного кодекса Украины предусмотрено наказание в виде штрафа от одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан до ограничения свободы или лишения свободы сроком до пяти лет.

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