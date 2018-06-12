Серьезная угроза: в "росте антисемитизма" в Украине увидели "российский след"

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что российские спецслужбы активно пытаются дискредитировать украинских патриотов, пытаясь приравнять их к антисемитам.

Во время выступления на конференции "Опыт создания государства Израиль: уроки для Украины" во вторник, 12 июня, в Киеве, она пояснила, что в стране сейчас есть серьёзные угрозы, которые далеко не всегда "происходят от украинских корней", передает "Интерфакс-Украина".

"Те угрозы для нашего партнерства, которые мы видим, это, в частности, эффективное использование российскими спецслужбами так называемой "еврейской карты" в Украине и попытки поставить знак равенства между патриотами украинскими и антисемитами", – сказала она

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По ее словам, еще советские спецслужбы применяли подобную практику по отношению к украинцам. И сейчас попытки дискредитировать движение за независимость в Украине активизировались с новой силой.

"Я не хочу сказать, что такой проблемы вообще не существует. Это было бы безответственно. Вместе с тем, те случаи вандализма или нападений в Украине мы обсуждаем и делаем все от нас зависящее, чтобы их эффективно расследовать и не допустить новых таких случаев", – уточнила Климпуш-Цинцадзе.

Чиновница подчеркнула, что за 2017 год не было зафиксировано ни одного случая насилия против представителей еврейской общины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее музей Холокоста США заявил о росте антисемитизма и нацизма в Украине.