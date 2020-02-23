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23 февраля • обновлено в 18:41
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Антон Геращенко
Антон Геращенко
Заместитель министра внутренних дел Украины Все статьи автора

Серед мітингуючих у Нових Санжарах виявився дезертир

7.9т
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Серед мітингуючих у Нових Санжарах виявився громадянин засуджений за дезертиртирство.

Під впливом розпитих з друзями спиртних напоїв він лаявся і кидався на поліцейських.

Зокрема пропопонував їм поїхати на передову. Зараз він протверезів і йому стало соромно за свої вчинки.

Подивіться на кого саме він лаявся і кого закликав поїхати на передову.

Попереду цього громадянина чекає суд, який визначить його міру відповідальністі за участь у масових порушеннях громадського порядку.

А я щиро дякую офіцеру поліції, Захиснику Вітчизни, Олександру Нетребко, який в 2014 році чесно служив в 79 бригаді ВСУ і, в його особі, всім співробітникам поліції, які виконали свій службовий обов’язок в Нових Санжарах і зупинили цю вакханалію насилля.

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Автор
Антон Геращенко Антон Геращенко
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Антона Геращенка
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россия москва
россия москва
украинский д.у.р.а.ч.о.к- модератор обосрался от страха и начал удалять комментарии?
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
россия москва, фильтруй базар,паррашный клоун.
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Mega Death
Mega Death
Xoxлы всему миру доказали какие они скоты. Теперь поздно придумывать левые оправдания)))
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Mega Death, плагиат - это суть русского быдла. Вот пример такого скота. Этот поц неделями переписывает мои комментарии в адрес росейских уб.людков. И теперь распинается! Дурко паРРашный! Ты безмозглый плагиатор! Без фантазии - за то с методичкой и записной книжкой. Глупость и ограниченность росейского быдла - это главная скрепа подонков из-за пАребрика!
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Чан Джеки
Чан Джеки
Mega Death, таких скотов каки ести руссиш швайн нигде более няма.а то что ето спец подстава в украине то ето да.просто осел посмотри етих ребят спортивного телосложения и тама усе сразу ясно.привет пути-береги его гутарят что он балдой шлепнулси об косяк здания.так что помоги яму еще раз долбонутси.
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
санжари это черная страница истории украинской области
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