Сердце сдает: раскрылись тревожные новости о здоровье Сенцова

Здоровье политзаключенного Олега Сенцова, который находится в российской колонии, заметно ухудшается. В частности, обостряются проблемы с сердцем - в украинца развилась сердечная недостаточность.

Об этом изданию "Настоящее время" сообщил адвокат Сенцова Дмитрий Динза. Он отметил, что в соответствии с заключениями специалистов ("кардиолога, невропатолога, может быть, даже хирурга") ему назначают определенные препараты, которые он принимает дальше на голодовке.

"Ревматизм нижней конечности, плюс проблемы появились с печенью и почками. Так как у него на фоне голодовки изменилось состояние крови, исходя из этого, ему назначили определенные лекарства, глюкозу прокапать, питательные смеси, которые ему надо сейчас принимать", - сказал адвокат.

Он также прокомментировал недавнее заявление российского оппозиционного издания "Новая газета", которое назвало условие возвращения политзаключенного на территорию Украины.

"Переговоры сейчас в тупике. Думаю, что спецслужбы Российской Федерации просто-напросто таким образом высказали свою позицию через журналистов "Новой газеты"… Это просто-напросто публичный шаг российских спецслужб, которые дали определенную наметку, чтобы выйти из переговорного кризиса", - считает Динзе.

Он высказал надежду, что "американская сторона выступит с каким-нибудь заявлением или с предложением, связанным с обменом Сенцова".

Как писал OBOZREVATEL, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных.

15 августа РФ отказала матери Сенцова в удовлетворении прошения о помиловании сына якобы в связи с тем, что для начала процедуры украинец должен самостоятельно обратиться к президенту России с такой просьбой.

30 августа появилась информация об ухудшении здоровья Сенцова.