"Сердце отдали индийцу, а мой сын был без пульса": как Минздрав отправляет украинских детей на смерть

Наталия Балык из маленького села Вьязивное Волынской области теперь каждый день ездит на кладбище за пять километров от дома.

Там могила ее 15-летнего единственного сына Назара, которому так и не нашли донорского сердца в одной из лучших клиник Индии.

Целый год простая сельская женщина вместе с умирающим ребенком провела в этой чужой стране в ожидании спасения. Но чуда не произошло. Виной всему – неработающий закон о трансплантации в Украине и равнодушие чиновников Минздрава. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Каждый день хожу на кладбище

Наталию Балык наш звонок застал как раз по дороге на кладбище.

"Я каждый день туда хожу, мне так легче. Я одна его растила, теперь у меня никого нет. А тут у могилки посижу, поговорю с ним, и мне легче становится", – плачет женщина.

Назар Балык Facebook Назара Балыка

Когда Назару было 10 лет, врачи впервые сказали, что у него проблемы с сердцем. Болезнь прогрессировала, пока не появился диагноз "дилатационная кардиомиопатия". Медики в детском кардиоцентре в Киеве (на ул. Мельникова), год назад рекомендовали Назару пересадку сердца. Больше ничем помочь не могли.

"Такая операция стоит 100 тысяч долларов. С трудом удалось выбить эти деньги, и Минздрав отправил нас в Индию, в клинику Fortis в городе Чиннай. Я думала, что случилось чудо", – рассказывает женщина.

Сердце сына отдали индийцу

Назара в клинике приняли 14 июня 2018 года, взяли анализы и поставили в очередь на получение органа. Мальчик был в тяжелом, но стабильном состоянии. Обещали, что Назар будет первым.

Клиника Medigo

"9 января ко мне в клинике подошел пакистанец, у него тут тоже лежал брат. Он был такой веселый и стал говорить мне что-то про моего сына. Я попросила тех, кто знает английский, перевести. Оказалось, что он был в офисе и услышал разговор координатора, о том, что завтра в 10 утра нам будут делать операцию, потому что нашлось сердце. Я была счастлива! Но никто нам эту операцию так и не провел, потому что нашелся индиец, и орган отдали ему. А мой сын в это время лежал в реанимации, и у него не было пульса", – говорит мама Назара.

По словам женщины, свои пациенты там прежде всего, а иностранцы никому не нужны. "За год при нас в Индии операцию сделали только одному украинскому мальчику", – со слезами вспоминает Наталья.

"Из Минздрава нами никто не интересовался"

Как рассказала Наталья, индийскую клинику возглавляет некий медицинский светила. Но на самом деле в медучреждении все построено так, что если ты сам о себе не напомнишь, о тебе просто забудут.

Назара с мамой после обследования отправили в отель пить таблетки и носить капельницу. А когда ему становилось совсем плохо, его забирали в больницу и подлечивали. Так проходили дни за днями, месяцы за месяцами.

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Наталья Балык Скрин видео

Все деньги, выделенные на операцию по пересадке сердца Назару, ушли на его лечение, потом они закончились и женщине дали понять, что бесплатно тут никто ничего делать не будет.

"Из Минздрава нами никто не интересовался. Когда денег не стало, я позвонила Наталье Архипчук, которая оформляла наши документы в министерстве. Она сказала, что мне нужно собирать новый пакет документов, если мы хотим получить еще деньги. Поясняю ей, что я не могу прилететь назад, у меня денег нет на перелет, и Назара везти опасно. Тогда она отвечает, что, мол, найдите человека, который соберет для вас документы. Я говорю, да кого же я найду, если все наши документы тут, в Индии. "У нас такой порядок", – ответила чиновница", – вспоминает мама Назара.

В реанимации спала на полу у кровати сына

18 мая у Назара произошла остановка сердца. Врачи завели его снова, но через 27 дней мальчика не стало. Все эти дни он провел в реанимации. Мама была рядом, спала просто на полу у его кровати.

Реанимация клиники Скрин видео

"В индийской реанимации всюду грязь, пациенты отделены друг от друга занавесками, медперсонал целыми днями пьет кофе с печеньем, ест рис руками. Это столовая, а не реанимация. Я такого нигде не видела. Даже после трансплантации люди там умирают от инфекций. Зачем нас отправили туда, умереть мы могли и у себя дома, в Украине!" – плачет женщина.

Назару было всего 15 лет, последний год он не ходил в школу, потому что находился в Индии, надеясь на чудо.

"Мой сын в жизни никакой роскоши не видел. У него был только компьютер, и он мечтал заниматься им. Это все, что у него было. У меня тут даже работы уборщицей нет, я ничем не смогла ему помочь", – с горечью говорит мама.

Четыре цинковых гроба

Руководитель организации "Национальное движение за трансплантацию" Юрий Андреев говорит, что Индия была единственной страной в мире, которая брала украинских детей на пересадку сердца и легких.

На операции Интерфакс

"Больше нас никто не берет. Немного еще Беларусь, но там шансов получить орган тоже мало. Но в октябре прошлого года в штате Индии, где находится клиника, были приняты новые правила по пересадке органов. Там решили, что Индия – для индийцев, поэтому для того, чтобы иностранец получил орган местного жителя, родственники последнего должны подписать дополнительное соглашение. На этом для нас все и остановилось. Мало кто вообще соглашается отдавать органы для трансплантации, а тем более иностранцам. В индийской клинике не отказываются принимать наших пациентов, с удовольствием берут деньги, а вот получит ли человек орган – вопрос", – объяснил OBOZREVATEL Юрий Андреев.

Народный депутат 8-го созыва Ирина Суслова считает, что Минздрав в первую очередь обязан был заботиться о судьбе Назара.

"Они должны были звонить в клинику и спрашивать: как наш пациент, почему нет органа для пересадки, когда он будет? Мы вам перечислили деньги, почему вы ничего не делаете? А они просто ждали", – возмущается в беседе с нами Суслова.

С октября прошлого года в Украину уже доставили четыре цинковых гроба с телами детей, которые так и не дождались трансплантации в Индии, среди них и Назар.

"Там сейчас находится примерно двадцать наших граждан, я общаюсь с одним парнем, который ждет пересадки легких. О других иностранцах там позаботились и перевели в клиники других штатов, где еще не действуют новые правила. А украинцы все ждут. Да и эвакуировать их назад нет смысла, не все смогут выдержать такой тяжелый перелет. И что их ждет тут, в Украине? Вернуться, чтобы просто умереть. Мы обращались по этому поводу в Минздрав, но там ничего пока не делают", – говорит Андреев.

Одного закона мало

Единственный выход – проводить операции по пересадке органов тут, в Украине. Но с такой помпой принятый закон о трансплантации до сих пор не заработал. Хотя из Минздрава уже года четыре звучат победные сообщения, что вот-вот в нашей стране начнут пересаживать трупные органы.

Принять один хороший закон – мало. Министерство должно был разработать подзаконные акты, которые позволили бы начать врачам работать. Также должны начать работать электронные реестры.

"В Минздраве уже сообщили, что закупили все для электронного реестра, подготовили 40 координаторов, которые будут работать с ними. Но нет главного: в каждой реанимации должно стоять оборудование, которое фиксирует смерть головного мозга донора. Без этого пересадка невозможна, никто из врачей не возьмет на себя ответственность лично фиксировать биологическую смерть", – говорит Андреев.

OBOZREVATEL отправил в Минздрав запрос с просьбой разъяснить ситуацию, которая сложилась вокруг смерти 15-летнего Назара, а также пояснить, когда же в Украине на самом деле начнут пересаживать органы. Ждем ответа.

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