"Сеп*рня пищит!" Террористы впали в панику из-за мощного ответа ВСУ

Офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) показал яркий пример того, что у террористов случилась настоящая паника из-за недавних мощных "ответок" украинских военных на Донбассе.
В частности, на своей странице в Facebook он показал сообщение так называемого спикера "народной милиции" "ДНР" Даниила Бессонова. "ВСУ обстреливают территорию аэропорта", - пишет террорист.
"Сеп@рня по всем своим пабликам пищать стала... Инфа в открытом доступе... Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины!" - прокомментировал офицер.
Террорист "ДНР"
politinfo
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ДНР" запаниковали из-за "масштабной атаки" ВСУ. Они связывают это с переговорами трехсторонней контактной группы в Минске.
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