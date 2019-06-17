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"Сеп*рня пищит!" Террористы впали в панику из-за мощного ответа ВСУ

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Офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) показал яркий пример того, что у террористов случилась настоящая паника из-за недавних мощных "ответок" украинских военных на Донбассе.

В частности, на своей странице в Facebook он показал сообщение так называемого спикера "народной милиции" "ДНР" Даниила Бессонова. "ВСУ обстреливают территорию аэропорта", - пишет террорист.

"Сеп@рня по всем своим пабликам пищать стала... Инфа в открытом доступе... Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины!" - прокомментировал офицер.

Террорист "ДНР"

Террорист "ДНР"

politinfo

Новости
ВСУ и "Л/ДНР" столкнулись в жарких боях: террористы терпят поражение

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ДНР" запаниковали из-за "масштабной атаки" ВСУ. Они связывают это с переговорами трехсторонней контактной группы в Минске.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
"Инфа в открытом доступе... Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины!" Да все верят, что "воины" могут лупить издалека, это как раз сомнений не вызывает.А вот зайти в Донецк или Луганск сильнейшая армия цеевропы посцыкивает, еще дает о себе знать порванное в 2014 жовтосинее очко
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Экс-директор ЦРУ посетил позиции украинских карателей в Донбассе«Командующие, с которыми мы встретились, были явно чрезвычайно компетентными и опытными. Молодые украинские парни и девушки в военной форме, которых мы видели, так же произвели на меня большое впечатление. Все украинцы должны гордиться ими и быть благодарными за их службу».
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
В Донбассе пьяный старшина 14-й бригады ВСУ выстрелил из автомата «Сегодня около часа ночи в одном из подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Крымское во время употребления спиртных напитков произошла ссора между военнослужащими, в результате которой старшина подразделения выстрелил из автомата и ранил подчиненного солдата»та в рядового
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