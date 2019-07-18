"Сепаратизм!" На Закарпатье разгорелся скандал из-за Венгрии

Служба безопасности Украины (СБУ) зарегистрировала уголовное производство по факту размещения на первой странице газеты Kárpátalja части Закарпатской области в цветах венгерского национального флага.

По данным пресс-службы ведомства, на указанной территории баллотируются кандидаты в народные депутаты от венгерского меньшинства (ОИО №68, 69, 73).

"Такое изображение содержит признаки посягательства на территориальную целостность Украины и может спровоцировать сепаратистские настроения в среде венгерского национального меньшинства", — отметили в СБУ.

Кроме того, в спецслужбе подчеркнули, что распространение печатных материалов с указанной картой является публичным призывом к изменению границ Украины и нарушает Конституцию.

Сведения внесены в ЕРДР по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

На иллюстрацию в газете ранее обратил внимание заместитель министра иностранных дел Егор Божок.

"На первой странице газеты "Карпаталия" ОО "Общество венгерской культуры Закарпатья" под лозунгом "Венгр, вставай!" иллюстрирована принадлежность к Венгрии ряда территорий Украины. Сепаратизм! ГПУ и СБУ должны инициировать производство. Подписал письма", — написал Божок в своем Twitter.

Как сообщил OBOZREVATEL, на Закарпатье в разгар избирательной кампании прибыли делегации из Венгрии и глава венгерского МИД Петер Сийярто. В Украине этот шаг расценили как неприкрытое вмешательство во внутренние дела страны.

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