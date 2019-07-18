Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Сепаратизм!" На Закарпатье разгорелся скандал из-за Венгрии

1.5т Читать материал на украинском

Служба безопасности Украины (СБУ) зарегистрировала уголовное производство по факту размещения на первой странице газеты Kárpátalja части Закарпатской области в цветах венгерского национального флага.

По данным пресс-службы ведомства, на указанной территории баллотируются кандидаты в народные депутаты от венгерского меньшинства (ОИО №68, 69, 73).

"Такое изображение содержит признаки посягательства на территориальную целостность Украины и может спровоцировать сепаратистские настроения в среде венгерского национального меньшинства", — отметили в СБУ.

"Сепаратизм!" На Закарпатье разгорелся скандал из-за Венгрии

Кроме того, в спецслужбе подчеркнули, что распространение печатных материалов с указанной картой является публичным призывом к изменению границ Украины и нарушает Конституцию.

Сведения внесены в ЕРДР по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Новости
"Вмешательство в дела Украины!" На Закарпатье назрел новый скандал из-за Венгрии

На иллюстрацию в газете ранее обратил внимание заместитель министра иностранных дел Егор Божок.

"На первой странице газеты "Карпаталия" ОО "Общество венгерской культуры Закарпатья" под лозунгом "Венгр, вставай!" иллюстрирована принадлежность к Венгрии ряда территорий Украины. Сепаратизм! ГПУ и СБУ должны инициировать производство. Подписал письма", — написал Божок в своем Twitter.

Как сообщил OBOZREVATEL, на Закарпатье в разгар избирательной кампании прибыли делегации из Венгрии и глава венгерского МИД Петер Сийярто. В Украине этот шаг расценили как неприкрытое вмешательство во внутренние дела страны.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина
Тег
СБУ
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
14
5
Смешно
3
Интересно
7
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
васильевич василий
васильевич василий
Украинцы . братья . Отдайте все чужие территории . Вы все равно не умеете управлять ими
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
CARGO 100
CARGO 100
"... в цветах венгерского национального флага." Да, похоже вы достали многих со своими жёлто - синими заборами и урнами ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Люди просто хотят в ЕС и кружевные трусики, но отдельно от Украины.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel